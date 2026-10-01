Volo Dubai-Tel Aviv, Netanyahu: “Evitata catastrofe globale. Coinvolgimento iraniano? Pesto per dirlo”. Pilota verso l’estradizione negli Emirati

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in interviste rilasciate durante la notte tra mercoledì e giovedì alla Cnn e a Fox News che “non c’era stato alcun preavviso riguardo all’azione terroristica sul volo Flydubai, Israele non aveva informazioni specifiche”. “Arriveremo alla radice della questione. Penso che scopriremo presto se l’Iran è coinvolto”, ha affermato, aggiungendo che il pilota indiano Smith Matchachar, accoltellato dal copilota omanita sul volo Flydubai “è riuscito a evitare una catastrofe delle proporzioni dell’11 settembre”. “Ciò che distingue questo episodio dagli altri tragici attacchi è che questa volta hanno vinto i buoni”. Netanyahu ha raccontato alla Cnn di aver parlato ieri anche con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “dell’incredibile atto di eroismo che ci ha salvati da una catastrofe, che avrebbe potuto avere conseguenze non solo per Israele: si può immaginare quale impatto avrebbe potuto avere sull’aviazione mondiale”. Il primo ministro ha riferito che l’aggressore viene attualmente interrogato in Arabia Saudita, “Israele seguirà le indagini e potrebbe anche parteciparvi”. Ieri Netanyahu ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed sulla sicurezza dei voli e, secondo il premier issraeliano, hanno concordato di “mettere ordine in tutta la questione della sicurezza. Bin Zayed ha accettato immediatamente la partecipazione di Israele alle indagini sull’incidente”.