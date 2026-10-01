Volo Dubai-Tel Aviv, Netanyahu: “Evitata catastrofe globale. Coinvolgimento iraniano? Pesto per dirlo”. Pilota verso l’estradizione negli Emirati

Terrore nei cieli del Medio Oriente, con Israele che denuncia ‘un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre’. Il copilota omanita del volo FlyDubai FZ1073 decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l’aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5mila metri.
La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzato l’assalitore e portato in salvo il volo in Arabia Saudita. “È un estremista religioso, prega tutto il giorno”, dice un collega del copilota. Netanyahu rende “omaggio agli eroi a bordo”. Riunito il gabinetto di sicurezza. Stop di sei giorni ai voli di FlyDubai per Israele. Trump: “Ho parlato a lungo con Bibi. Forse il pilota era un terrorista o un matto”.
Pilota aggressore verrà trasferito negli Emirati per indagini
Un alto funzionario israeliano ha riferito a Ynet che la valutazione attuale è che il copilota omanita sospettato dell’attentato sul volo FlyDubai, attualmente detenuto in Arabia Saudita, verrà trasferito per essere interrogato negli Emirati Arabi Uniti, da dove il volo era partito per l’aeroporto Ben Gurion.
Netanyahu ipotizza uso ascia da aggressore volo Flydubai
Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista con Sean Hannity di Fox News Channel andata in onda nella serata americana ha affermato che l’aggressore del volo Flydubai potrebbe aver colpito il comandante con un’ascia. Le compagnie aeree sono generalmente tenute a tenere asce di emergenza nella cabina di pilotaggio per utilizzarle in caso di emergenza, al fine di rompere un finestrino per fuggire o aprire un pannello per accedere a un incendio. L’ipotesi di Netanyahu prova a rispondere a una delle domande sorte in merito a quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv che ieri ha compiuto un atterraggio d’emergenza in Arabia Saudita dopo che, secondo le ricostruzioni, il copilota ha accoltellato il comandante e ha tentato di far precipitare l’aereo. La domanda è come qualcuno a bordo dell’aereo, in particolare un pilota, sia riuscito a portare un coltello. Non è chiaro quali fossero le dimensioni del coltello utilizzato nell’attacco, né se si trattasse effettivamente di un coltello.
Netanyahu: "Nessun preavviso sull'azione terroristica sul volo FlyDubai"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in interviste rilasciate durante la notte tra mercoledì e giovedì alla Cnn e a Fox News che “non c’era stato alcun preavviso riguardo all’azione terroristica sul volo Flydubai, Israele non aveva informazioni specifiche”. “Arriveremo alla radice della questione. Penso che scopriremo presto se l’Iran è coinvolto”, ha affermato, aggiungendo che il pilota indiano Smith Matchachar, accoltellato dal copilota omanita sul volo Flydubai “è riuscito a evitare una catastrofe delle proporzioni dell’11 settembre”. “Ciò che distingue questo episodio dagli altri tragici attacchi è che questa volta hanno vinto i buoni”. Netanyahu ha raccontato alla Cnn di aver parlato ieri anche con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “dell’incredibile atto di eroismo che ci ha salvati da una catastrofe, che avrebbe potuto avere conseguenze non solo per Israele: si può immaginare quale impatto avrebbe potuto avere sull’aviazione mondiale”. Il primo ministro ha riferito che l’aggressore viene attualmente interrogato in Arabia Saudita, “Israele seguirà le indagini e potrebbe anche parteciparvi”. Ieri Netanyahu ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed sulla sicurezza dei voli e, secondo il premier issraeliano, hanno concordato di “mettere ordine in tutta la questione della sicurezza. Bin Zayed ha accettato immediatamente la partecipazione di Israele alle indagini sull’incidente”.
4 cittadini Usa a bordo del volo Flydubai
C’erano anche 4 passeggeri con cittadinanza Usa a bordo del volo Flydubai Dubai-Tel Aviv che ha compiuto un atterraggio d’emergenza in Arabia Saudita dopo che, secondo le ricostruzioni, il copilota ha accoltellato il comandante e ha tentato di far precipitare l’aereo. Lo ha riferito il dipartimento di Stato Usa. Secondo il ministero degli Esteri israeliano, le persone a bordo provenivano da Israele, India ed Emirati Arabi Uniti.
Netanyahu: "Evitata catastrofe di proporzioni globali"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che i passeggeri e il capitano ferito del volo Flydubai, da Dubai a Israele, hanno evitato una catastrofe che avrebbe potuto assumere proporzioni “globali”. “Hanno impedito una catastrofe che avrebbe potuto avere conseguenze globali”, ha dichiarato Netanyahu in un’intervista a Fox News. Il premier ha definito le azioni dei passeggeri, che hanno contribuito a fermare il pilota attentatore e a stabilizzare l’aereo, “un atto di grande coraggio che ha impedito il ripetersi dell’11 settembre”.
Herzog: "Proporrò medaglia presidenziale al coraggio civile per eroi volo Flydubai"
Il presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato che proporrà la “Medaglia presidenziale al coraggio civile” ai quattro uomini che hanno neutralizzato il terrorista omanita a bordo del volo Fly Dubai, salvando i passeggeri: Yaniv Hayon, Shota Mosiyev, Zvika Manes e Asaf Rajuan. L’ufficio del Presidente ha dichiarato che “durante l’incidente, gli israeliani hanno agito con rapidità e decisione. La passeggera Tali Manes ha segnalato un’anomalia, e Hayon, Zvika Manes e Rajuan si sono precipitati in aiuto, sono entrati nella cabina di pilotaggio e hanno sopraffatto l’attentatore, rischiando la propria vita. Dopo averlo neutralizzato, il dottor Mosiyev ha prestato i primi soccorsi al pilota, rimasto gravemente ferito. La loro pronta azione ha evitato una catastrofe di proporzioni ben maggiori”.
Netanyahu: "Troppo presto per parlare di coinvolgimento Iran in attentato FlyDubai"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di non conoscere “il passato” del copilota della Flydubai che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l’aereo, “ma è ovvio che odiava gli israeliani”. Parlando a Fox News, il premier ha detto anche che “si tratta di fanatismo e odio di un livello incalcolabile”, aggiungendo, a proposito di un possibile coinvolgimento iraniano nell’attacco, che “è troppo presto per dirlo”. “Il pilota responsabile dell’attacco è ora sotto inchiesta in Arabia Saudita. Credo che verrà estradato negli Emirati Arabi Uniti, da dove proviene, o almeno da dove è partito”, ha dichiarato. “Seguiremo da vicino le indagini e, se possibile, vi parteciperemo”.
Modi: "Un eroe il comandante del volo Fz1073"
Il premier indiano Narendra Modi ha definito “un eroe” il comandante del volo Fz1073 Dubai-Tel Aviv della FlyDubai, Smit Machchhar. “Di fronte a un pericolo estremo e nonostante le gravi ferite riportate, ha dimostrato un coraggio immenso e una determinazione incrollabile nel proteggere la vita altrui. Il suo valore ha aiutato a salvare centinaia di vite e a scongiurare una grave tragedia”, ha dichiarato Modi su X.
Netanyahu loda come ‘eroe’ l'idraulico che ha salvato volo Flydubai
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che è stato un idraulico a evitare la tragedia sul volo della compagnia emiratina low cost Flydubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv dove un copilota ha accoltellato il comandante e ha tentato di far precipitare l’aereo, un Boeing 737, a bordo del quale viaggiavano tra le 160 e le 180 persone, di cui la maggior parte israeliane. Un video diffuso dall’ufficio di Netanyahu ha mostrato il passeggero Yaniv Hayoun - che ha lottato con l’aggressore - con la camicia insanguinata mentre abbracciava il Primo Ministro di Israele. Netanyahu gli ha detto: “Ti guardo e vedo un leone. Vedo un grande eroe”. Il Presidente Usa Donald Trump ha riferito ai giornalisti alla Casa Bianca di aver discusso dell’accaduto “a lungo” al telefono con Netanyahu e che sembrava che il copilota “fosse forse un terrorista o magari uno squilibrato. E ha accoltellato il pilota”. Hayoun ha raccontato di essere riuscito a farsi strada insieme ad altri fino alla cabina di pilotaggio, dove ha visto il presunto aggressore che sarebbe stato intento a distruggere i comandi.