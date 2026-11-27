Oltre a essere imprenditore ed erede dei Laboratorios Roemmers, la maggiore industria farmaceutica del suo Paese, fondata dal nonno di origine tedesca nel 1921, l’argentino Alejandro G. Roemmers è poeta, compositore e scrittore: suo il bestseller

Il ritorno del giovane principe (è proprio lui, il Piccolo principe di Saint-Exupéry, che riappare lungo le strade della Patagonia), suo un musical su San Francesco (il Vaticano gli ha conferito il premio San Francesco d’Assisi, pur essendo un laico), suo Il mistero dell’ultimo Stradivari, che esce ora per Corbaccio, con una introduzione di Mario Vargas Llosa, scritta a Madrid nel 2023. È un giallo ambientato nel Paraguay di oggi, la cui soluzione ci porta nella Cremona del 1737, dove il maestro Stradivari realizza la sua ultima creatura e, da lì, nella Venezia di Casanova, fra i violinisti di Verdi, nella Napoli dell’Ottocento, fra i prigionieri della Risiera di San Sabba durante la Seconda guerra mondiale...

Alejandro Roemmers, perché ha scelto un violino Stradivari come protagonista del suo romanzo?

«C’era stato un crimine in Paraguay, nel 2021, che aveva attirato la mia attenzione: un uomo di origine tedesca e la figlia quattordicenne erano stati uccisi, non lontano da Asunción. Lui era liutaio e archeologo e, prima di essere ammazzato, era stato torturato: tutto per rubargli uno Stradivari. La polizia poi scoprì i colpevoli ma il vero mistero per me era come diavolo un violino così prezioso fosse finito in un posto sperduto nel mezzo del nulla, in Paraguay, anziché essere custodito in un caveau di una banca. E questo ha subito stimolato la mia immaginazione».

Ha avuto ispirazioni letterarie?

«No, mi è venuta voglia di raccontare la storia di questo violino e di sapere di più di come si costruissero questi strumenti a Cremona, perché siano così perfetti da avere tanto valore e da essere considerati i migliori al mondo. Sono stato trascinato, proprio come Vargas Llosa mi aveva suggerito in una occasione. Di solito io ho in mente un messaggio che voglio trasmettere, ma lui mi aveva detto: racconta una storia e basta, lasciati trascinare, senza pensare al messaggio, scrivi per il gusto di scrivere. E così ho fatto».

Non è che sia tanto comune ricevere consigli da Vargas Llosa, o avere una sua introduzione a un proprio libro. Come siete diventati amici?

«Ci siamo incontrati varie volte, per delle tavole letterarie; in una di esse, a Buenos Aires, lui mi propose di entrare a far parte della Fondazione Vargas Llosa e ne sono membro tuttora».

È vero che possiede una collezione di manoscritti di Borges?

«Sì, ho la collezione privata più grande del mondo. Grazie ad Alejandro Vacaro, presidente della Sociedad Argentina de Escritores, venni a sapere che questa raccolta stava per essere venduta a un collezionista negli Stati Uniti e l’ho acquistata: volevo che restasse in Argentina, anche perché già un’altra collezione era finita all’estero. Il mio obiettivo è che essa sia disponibile per tutti in un museo aperto al pubblico, ma finora non è stato possibile, perché mi è mancato il supporto delle autorità. Nel frattempo ho comprato altri manoscritti... Un’altra cosa che posso dire, su Borges, è che quando avevo 14 anni lo incontrai e passai un intero pomeriggio con lui».

Ha un manoscritto preferito?

«No, per me è importante è l’insieme, che è stato esposto in vari luoghi del mondo. Qualche volta abbiamo portato delle copie, perché si tratta di opere molto preziose».

Un po’ come l’ultimo Stradivari del romanzo?

«Il violino è un simbolo di perfezione. Immaginiamo

una persona che abbia dedicato la sua vita intera a realizzare questi strumenti: quando arriva all’ultima creazione, sarà ancora più perfetta. Dopo aver scritto il libro sono stato nella casa di Stradivari a Cremona e ho scoperto che il violino lì conservato si chiama L’angelo, lo stesso nome che ho inventato per quello del mio romanzo, e che c’è un pianoforte Bechstein, come quelli di cui parlo: a volte la realtà coincide in modo incredibile con l’immaginazione».

E la sua passione per San Francesco come è nata?

«Non lo so, forse dopo avere visto il film di Franco Zeffirelli. Ho letto molti libri sulla sua figura, ho realizzato un musical e scritto poesie su di lui e ideato l’Abbraccio alla Porziuncola, con una musica scritta da Nazareno Andorno e, quando Papa Bergoglio l’ha saputo, ha voluto che lo replicassimo in piazza San Pietro, con ottocento giovani. Ora viene riproposto ogni 4 ottobre. E il Superiore francescano mi ha chiesto di comporre una musica per il Cantico delle creature, che è stata suonata all’Università Gregoriana».

Conosceva anche Papa Francesco quindi?

«Sì, mio padre lo conosceva e lo incontrava varie volte l’anno. La mia famiglia ha anche donato una biblioteca al seminario di Buenos Aires».

Il suo personaggio preferito del romanzo?

«Mi piace Marco, il giovane musicista che suona il violino a Venezia, perché offre la sua arte liberamente, senza curarsi che qualcuno lo ascolti o di trarne profitto. Suona solo per il puro piacere e le monache di clausura, sentendolo, ne sono incantate. Al mondo le cose migliori sono sempre quelle gratis».