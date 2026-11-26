Nell’estate del 1974 Guido Piovene inventò la terza pagina del Giornale con un articolo intitolato L’incensatura.

Il bersaglio era la critica che loda tutto e quindi non giudica niente, in un Paese dove stroncare l’avanguardia di turno poteva costare la carriera: «esiste un terrorismo culturale, e funziona». Seguì un secondo affondo contro la legge del «si può dire» e del «non si può dire», che rende il dibattito monco. Piovene ebbe pochi mesi, poi la morte a Londra, il 12 novembre, da inviato di questo quotidiano. Bastarono a fissare la regola che ci guida ancora: premiare la qualità anche quando il mercato indica altrove, e non chiedere il permesso al salotto che si crede l’intera cultura italiana. In quello stesso autunno firmava la premessa al suo ultimo libro. È datata ottobre 1974.

Idoli e ragione uscì postumo da Mondadori nel 1975 e non fu più ristampato. Ora lo ripropone Ibl Libri nella collana «Liberalismi eccentrici » (etichetta che all’autore sarebbe piaciuta), a cura di Raoul Bruni, che firma un’introduzione acuta e una nota al testo da filologo vero. Sono centoventiquattro pezzi usciti sulla Stampa fra il 1953 e il 1973, ma guai a chiamarli raccolta. Piovene li tagliò, li fuse, li riscrisse da cima a fondo. Ne uscì un diario in pubblico: giornale e diario, osserva, hanno lo stesso etimo.

Gli idoli del titolo sono le idee ricevute, le parole d’ordine che passano di bocca in bocca e diventano dogmi. La ragione è quella di chi non si fa arruolare. Nella premessa Piovene dà un nome alla sua posizione: «conservatore illuminato». È uno che ha il coraggio di vedere le cose prima ancora di accettarle, non crede al futuro radioso e diffida del «lato rivoluzionario delle rivoluzioni ». Non è di destra e neppure di centro nel senso dei partiti, ma di «centro assoluto», chiuso nel cuore di un prisma. Con una postilla malinconica: il vassoio davanti a lui è sempre più sguarnito, e qualunque cosa prenda rischia di stringere un niente.

Lo accusarono per una vita intera di essere ambiguo. Rispondeva che ambigua è la realtà, e dove non lo è «è soltanto atroce». La biografia, va detto, alimentava il sospetto: gli articoli antisemiti degli anni Trenta, poi il soprannome di «conte rosso», infine la scrivania accanto a Montanelli. Piovene fece i conti con il proprio passato nella Coda di paglia (1962) e li pagò anche in premi negati. Bruni non nasconde nulla, e fa bene. Spiega però perché l’ultimo Piovene veda così chiaro: aveva attraversato le ideologie da dentro, finché non gli diventavano «necrotiche ». Il cuore polemico del libro sono gli articoli scritti intorno al Sessantotto, finora quasi ignorati. Piovene smonta il Marcuse ridotto a slogan da corteo e la Cina usata come «parola taumaturgica » da chi non ne sa nulla. Con Fanon è cauto, con la prefazione di Sartre è spietato: la condanna del colonialismo non deve trasformarsi in odio per la nostra storia. «Di tutti i pentimenti, quello storico è il più insensato; non si piange sulla propria storia». Era il 1969. Pascal Bruckner avrebbe scritto Il singhiozzo dell’uomo bianco quattordici anni dopo.

Il filo che lega questi pezzi al programma della terza pagina è teso nell’ultimo capitolo, la risposta a un’inchiesta di Nuovi Argomenti del 1973. Piovene distingue l’estremismo dei fini, che ha la sua sede legittima nelle religioni, da quello dei mezzi: il tentativo di imporsi con metodi terroristici, «anche se soltanto verbali». È la diagnosi dell’ Incensatura vista dall’altro lato. E vale anche quando la causa è giusta: scrivendo del Dottor Živago , Piovene rifiuta di ridurre Pasternak a un caso politico, perché strappare righe dal contesto per farne propaganda «è fare offesa ad un poeta ». Poi c’è la critica letteraria, la parte più viva per chi lavora in una terza pagina. Piovene difende Silone, snobbato perché non aveva mai adottato una formula alla moda, e coglie un vizio nazionale: l’Italia non inventa le avanguardie, le importa, ma la sua specialità è «spingerle al fanatismo». Mostra Lukács che liquida Proust e Kafka per fare spazio a Romain Rolland. Rilegge Leopardi contro l’interpretazione «progressiva» di Luporini, rivendicando un pessimismo che tonifica. Si chiede perché Fogazzaro e Carlo Dossi, scrittori del Nord più vicini alla Mitteleuropa che a Roma, siano rimasti ai margini della letteratura «vincente ». E intanto recensisce i primi titoli Adelphi, Zolla e Ceronetti, perfino i fumetti e James Bond, senza puzza sotto il naso. Un catalogo di eresie che oggi chiamiamo canone.

Lo stile è quello del grande giornalista che non si sente giornalista. A volte basta una riga per chiudere un dibattito: «Il più domestico dei gatti è un estremista per il topo». Altre volte parte l’invettiva contro chi vuole convertire il prossimo. L’inferno forse non esiste, ma Piovene ne costruirebbe uno apposta per apostoli e predicatori, condannati a predicarsi addosso in eterno, come i soldati di Cromwell.

Mezzo secolo dopo, i «nuovi credenti» hanno cambiato bandiere ma non metodo. La caccia all’ambiguità nelle opere d’arte e l’obbligo di indignarsi a comando sono idoli che Piovene avrebbe riconosciuto al primo sguardo. La lezione per chi fa questo mestiere sta nell’ultima riga della premessa: non bisogna mai perdere l’occasione di gettare qualcosa di puzzolente sulla faccia dello «spirito del tempo». Ottobre 1974. Ci proviamo ancora.