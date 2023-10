A 17 anni si uccide davanti alla scuola

In quel momento era in casa sola con il fratellino più piccolo quando ha deciso di togliersi la vita. Una ragazza italiana di 17 anni, che stava passando un periodo piuttosto difficile, ieri mattina si è lanciata in strada dal balcone dell'appartamento dove abita con il papà, al quarto piano di via Amadeo 14, lo stabile all'angolo via Visconti d'Aragona, in zona viale Argonne-Città Studi. Inutili i soccorsi mandati da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza): la ragazzina è morta sul colpo. Sul posto è arrivata anche la polizia.

Il fatto è avvenuto proprio davanti a un istituto scolastico privato, all'ora dell'ingresso degli studenti. Si tratta della scuola «Faes» che nell'edificio milanese di via Amadeo raggruppa le scuole primaria e secondaria di primo grado maschili, il campus e l'academy per i docenti. Il suicidio della ragazza ha così destato grande impressione nei ragazzi e nei docenti che stavano recandosi a scuola e che, dopo aver sentito il tonfo, sono accorsi a vedere cos'era accaduto.

Sempre ieri mattina il cadavere di un uomo che si è tolto la vita è stato trovato sul tetto di un grande magazzino (che ospita un punto vendita della catena Scarpe&Scarpe) a Pioltello. Sul posto, in viale San Francesco 31, dopo l'allarme dato poco prima delle 10.30 da alcuni addetti saliti sul tetto per fare manutenzione, sono arrivati i soccorsi mandati da Areu. Tuttavia il personale dell'ambulanza e dell'automedica arrivate sul posto, dopo aver rivoltato il corpo che era in posizione prona, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo.

Stando a quanto è emerso nelle ore successive al ritrovamento, l'uomo, identificato in un ecuadoriano di 30 anni, aveva delle ferite da taglio ai polsi e il coltello con il quale se le era procurate. Sempre sul tetto, a cui si accede da una scala antincendio, i carabinieri della compagnia di Pioltello hanno trovato uno zaino e un cellulare che dovrebbero appartenere alla vittima, oltre ad alcuni foglietti di carta su cui pare ci fossero delle istruzioni per suicidarsi.

Dai primi accertamenti sul cadavere, la morte risalirebbe a non troppe ore prima del ritrovamento. Risposte più chiare arriveranno chiaramente dopo l'esame del medico legale e quindi al termine dell'esame autoptico. I militari stanno comunque effettuando tutti i rilievi e le verifiche del caso.

Nel 2020, durante l'anno più duro di pandemia da Covid-19, il tasso di incidenza annuale di suicidi nel primo anno di cotagio è stato di 4,9 casi/100.000, con un aumento del 10% rispetto al 2019; un ragazzo su 6 ha avuto almeno un pensiero suicidario e uno su 33 ha tentato il suicidio.

È quanto emerge da uno studio dei Dipartimenti di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Clinical Medicine del gruppo «The Lancet».