Addio all'architetto Gianandrea Barreca. Con Boeri tra Bosco Verticale e Policlinico

È morto a 57 anni Gianandrea Barreca (nella foto), architetto, è stato tra gli autori del Bosco verticale e del nuovo Policlinico. Genovese, aveva svolto gran parte della sua attività a Milano affermatosi come una delle figure più significative dell'architettura italiana contemporanea, tra ricerca, insegnamento e progettazione. È morto nella sua casa di Bogliasco, dopo una malattia, all'età di 57 anni. I funerali si terranno domani alle 11.30 a Bogliasco. Barreca ha sviluppato una visione dell'architettura profondamente legata al rapporto tra città, territorio e natura, con una costante attenzione ai temi della sostenibilità e della trasformazione urbana. Dal 2004 ha collaborato con la Domus Academy, dove è stato direttore del Master in Urban Vision and Architectural Design e successivamente scientific advisor del Design Cluster. Ha insegnato anche nelle Università di Genova e di Pavia, oltre ad aver partecipato a numerosi programmi accademici internazionali. Nel 1993 è stato tra i fondatori del Gruppo A12, collettivo dedicato allo studio delle trasformazioni urbane e del rapporto tra città e arte pubblica, con progetti esposti in importanti contesti internazionali, dalla Biennale di Venezia al PS1 di New York, fino alla Barbican Gallery di Londra e alla Triennale di Milano. Nel 1999 ha fondato, insieme a Giovanni La Varra e Stefano Boeri, lo studio Boeri Studio.

In questo contesto è stato tra i protagonisti fin dall'inizio dello sviluppo del progetto del Bosco Verticale diventato uno dei simboli internazionali dell'architettura sostenibile. Nel 2008 ha poi fondato lo studio Barreca & La Varra, attivo nella progettazione architettonica e nella rigenerazione urbana, con interventi in Italia e all'estero.