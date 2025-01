Addio a Sam Moore, il tenore del mitico duo Sam&Dave

Ascolta ora 00:00 00:00

È un destino ineluttabile: i grandi nomi dell'epoca d'oro della musica stanno scomparendo a ritmo crescente. L'ultimo ad andarsene in ordine di tempo (venerdì, nella sua Miami, a 89 anni) è stato Sam Moore, noto per aver fatto parte del duo più popolare nella storia del Soul, Sam & Dave, con Dave Prater, morto 37 anni fa. Alfieri della faccia più sudata del Rhythm'n'Blues, quella della casa discografica Stax di Memphis, per molti anni Sam & Dave affiancarono altri nomi altisonanti come Otis Redding, Rufus Thomas, Wilson Pickett, Aretha Franklin, tutti passati a miglior vita da anni. Moore era la voce tenorile, mentre il tono baritonale spettava a Dave, e il duo faceva leva su questa contrapposizione all'apparenza stridente e sulla forza dell'accompagnamento sincopato fornito dai leggendari Booker T. & The M.G.'s. Pur rivolgendosi principalmente a un pubblico di colore, Sam & Dave diedero alle stampe diversi brani destinati a un successo planetario che avrebbe trasceso i confini razziali. Chi non ha mai sentito Soul Man (la loro maggiore hit), Hold on, I'm comin' (con gli immancabili riferimenti sessuali), When something is wrong with my baby? Con il revival dell'R&B favorito dal film The Blues Brothers del 1980, anche Sam & Dave ebbero un sussulto di popolarità, pur se di breve durata, dato che smisero di parlarsi nel 1981 e che tra loro ci fu una controversia legale. Nel 1998, però, Moore partecipò al pessimo film Blues Brothers - Il mito continua nei panni del reverendo Morris.

Dopo

essersi rifiutato di concedere a Barak Obama l'uso di Hold on, I'm comin' nella campagna del 2008, fu una tra le poche star della musica a esibirsi in occasione della festa inaugurale del primo mandato presidenziale di Trump.