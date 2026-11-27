Fa un certo effetto quando un uomo come Mario Cipollini, che hai conosciuto come una superstar internazionale, un campione del mondo, ti telefona e con la voce tremante ti dice: «Volevo informarti che oggi la Corte d’appello di Firenze ha pronunciato una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati che mi erano contestati nella vicenda con la mia ex moglie. Finisce un incubo infinito. Ricordi? Ero accusato di maltrattamenti, con contestazioni ignobili. Da oggi posso dire di essere un cittadino incensurato. È importante per me come uomo, ma ancora di più come padre delle mie due figlie». Mario Cipollini è un campione assoluto del ciclismo mondiale, il Re Leone. Ho seguito la sua vicenda sin dall’inizio e non ho mai preso le parti né sue né della moglie. Ricordo anche un’intervista di qualche anno fa, durante la quale avevo fatto colazione con lui e una delle figlie. Anche le ragazze non prendevano posizione: per loro erano semplicemente mamma e papà. «Da oggi posso dire di essere di nuovo un uomo felice», mi dice. Fa impressione vedere un uomo così alto, forte e grintoso, un lucchese purosangue, piangere mentre parla con un giornalista. Cipollini ringrazia i suoi avvocati, in particolare Giuseppe Napoleone, amico di lunga data, e Cesare Placanica. In primo grado, il tribunale di Lucca lo aveva condannato a tre anni. Gli sembrava che la vita fosse finita. La vicenda giudiziaria si chiude. Lo spero per entrambi gli ex.

Mario oggi si sente di nuovo vivo. E mi auguro che possa ritrovare serenità anche la sua ex moglie. In questi anni Cipollini ha affrontato anche problemi cardiaci, con diversi ricoveri e l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Ma il pensiero finale va alle due figlie, Rachele e Lucrezia, ormai donne, che hanno continuato ad amarlo. Davvero due equilibriste dell’amore filiale. Perché riuscire a non scegliere tra il padre e la madre è una disciplina quasi impossibile, soprattutto quando entrambi ti amano sopra ogni cosa.