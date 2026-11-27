Tutto quello che tocca diventa oro. Maria De Filippi è da anni una campionessa di share: ogni sua trasmissione vince la sfida degli ascolti, da Uomini e Donne a Tu sì que vales, fino a C’è posta per te. E anche quando le sue creature sembrano allontanarsi, finiscono per tornare nella sua orbita. È il caso di Filippo Bisciglia, lanciato dal Grande Fratello nel 2006 e da anni alla guida di Temptation Island, megasuccesso targato Maria. Ora Filippo ha debuttato a Torino con Prima della prima – Il mio viaggio nei sentimenti, un one man show teatrale in cui si rivela un interprete sorprendente e fuori dagli schemi. E Maria non manca: in scena viene tramesso un suo messaggio audio per incoraggiarlo, proprio come farebbe un’amica vera. Perché, per Filippo, lei lo è davvero.