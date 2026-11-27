1. Manuela Arcuri

Scende dall’aereo del Principe e sale Belen?

Si è parlato della presunta storia tra la bellissima Manuela Arcuri e il principe Domenico Pallavicino, proprietario della compagnia aerea Airidea. Ma, a quanto pare, era solo amicizia e lavoro. Mi dicono che qualcuno starebbe sondando la disponibilità di Belén Rodriguez come testimonial della compagnia. Vero? Falso? Cosa deciderà Belén? E come la prenderà Manuela?

2. Al Pacino e Al Bano

Io di notte, no all’accordo una delusione per due

Al Pacino è rimasto deluso. Nel suo prossimo film, Killing Castro, che racconta il tentativo di attentato organizzato nel 1960 dalla CIA contro Fidel Castro pPer la colonna sonora l’attore voleva inserire Io di notte, il successo internazionale di Al Bano, che nella Cuba liberata da Batista era un tormentone radiofonico. Ma, inspiegabilmente, non è arrivata la liberatoria e il brano, già inserito nella prima versione del film, è stato escluso e sostituito. Al Bano è amareggiato: «Molto deluso», mi dice. Proprio come Al Pacino.

3. 80 anni di Versace

Nessuna reunion tra Donatella e Santo

Il 2 dicembre Gianni Versace, ucciso a Miami nel 1997, avrebbe compiuto 80 anni. Si pensava che l’occasione avrebbe riunito i fratelli Santo e Donatella, ma non sarà così. Santo parteciperà a una messa a Reggio Calabria, città natale della famiglia e ci sarà il sindaco, mentre Donatella sarà a Milano con i figli Daniel e Allegra, avuti dall’ex marito Paul Beck. Intanto Reggio Calabria prepara un grande evento per il 30° anniversario della morte dello stilista, con il progetto di aprire un museo a lui dedicato.