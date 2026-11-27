Gianluigi Nuzzi guarda la notizia, la analizza con distacco, aldilà del pregiudizio, del già detto. Poi, mentre ero a Mediaset, nel suo programma di successo Dentro la notizia arrivano, e non lo sapevo, due ragazzi sopravvissuti a Le Constellation, Leonardo Bove e di Sofia Donadio. Leonardo con Francesca Nota e Kean Talingdan ha scritto un libro, Quando la notte finisce. Crans-Montana: le nostre storie, con Ivan Zazzaroni. E lì ho scoperto un Gianluigi Nuzzi che mi ha lasciato senza fiato. Già, perché dalle sue domande usciva un sentimento d’amore tracimante.

Per 13 anni siamo stati abituati a vedere Nuzzi solo come l’attento conduttore di Quarto Grado, uno dei programmi di maggior audience della Tv e che ha rimesso in discussione casi che sembravano granitici come quello di Chiara Poggi (il cui fratello Marco ha deciso di farsi intervistare solo da lui). Poi, con Dentro la notizia ha affrontato anche cronache di povera gente, e abbiamo scoperto in lui uno spirito compassionevole (al punto di andare a trovare una signora che fino al giorno prima viveva in un’auto). Amore e Gian (così lo chiamano) sembravano due parole lontane, ma non è così. Non è che ci volesse un genio per capirlo: bastava anche solo vedere l’intervista che gli ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo qualche settimana fa: non sono mancati tenerezza e perfino lacrime per una lettera del figlio Edoardo, preoccupazione per l’altro figlio, Gio, che è in Nuova Zelanda, e rimpianti per i genitori separati quando lui era bambino. E poi c’è l’amore assoluto per la moglie Valentina Fontana, giornalista, segni particolari: bellissima. Si sono conosciuti quando lui lavorava qui, a Il Giornale, lei doveva sposarsi. Lui non ha mollato perché «l’amore non si spiega». Lei si è arresa: «Per sfinimento». Ammette: «Con lui non mi sono mai annoiata». Lui le ha chiesto di sposarlo tre volte. Alla quarta lei ha deciso di rispondere di sì. Aspettiamo le partecipazioni.