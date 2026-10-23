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Alta Portineria

Liborio Cataliotti

Liborio Cataliotti, prima di essere un famoso penalista, è stato un calciatore e proprio recentemente ha disputato una partita

Roberto Alessi
Liborio Cataliotti
LÕAvvocato Liborio Cataliotti partecipa alla fase finale del processo per il femminicidio di Saman Abbas in Corte di Cassazione Ñ Mercoled 17 Giugno 2026 Ñ (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse) Lawyer Liborio Cataliotti for the final phase of the trial for the femicide of Saman Abbas in the Court of CassationÑRomeÑ Italy Ñ June 17, Wednesday 2026 - News - (photo by Cecilia Fabiano/LaPresse
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Incontro Liborio Cataliotti, l’avvocato di Andrea Sempio, insieme ad Angela Taccia, prima di una diretta di Quarto Grado, la trasmissione leader del settore condotta da Gianluigi Nuzzi, e mi parla dei suoi casi passati, facendo una confessione: «Sa che, dopo il processo del calcioscom-

messe, dopo essere stato citato da un quotidiano sportivo come uno degli artefici principali del successo professionale (tutti prosciolti), scrissi al giornalista che, fino a qualche anno prima, avrei preferito essere citato dal suo giornale come calciatore?».

Ecco la notizia: Liborio Cataliotti, prima di essere un famoso penalista, è stato un calciatore e proprio recentemente ha disputato una partita giocando nel Lunisiana Soul FC, la squadra del Pontremoli, creata da Zucchero per beneficenza, contro la Nazionale cantanti, creata da Gianni Morandi e Mogol. «E sapete chi ha vinto?», mi chiede. Lo so: ha vinto la sua squadra, quattro a zero. Speriamo faccia altrettanto per il suo cliente Andrea Sempio

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