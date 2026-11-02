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Bollono veleni nella pentola del curling

La nazionale del curling azzurro femminile è spaccata in due e sembra immersa nei veleni

Roberto Dupplicato
Curling, l'Italia torna a spazzare dopo 12 anni
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C’erano Pippo Baudo e Papa Francesco, il Diesel costava 1,7 al litro, in Usa dovevano ancora sparare a Trump, Fedez e Chiara Ferragni stavano insieme. L’Italia ha cambiato tre CT, due presidenti e un commissario. Ne sono successe di cose da quando l’Inter ha vinto l’ultimo derby!

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La nazionale del curling azzurro femminile è spaccata in due e sembra immersa nei veleni: le azzurre sono state eliminate dalla Lettonia e sui social è spuntato uno sfottò del team Constantini. La star del team che ha lasciato il gruppo dopo le Olimpiadi. A quanto pare senza rancore

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Halloween, Fabio Caressa si è vestito da Jack Sparrow e ha messo le foto sui social.

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Spalletti ha detto che preferisce stare a casa con i suoi cani che in ritiro a cena con i giocatori della Juve. Dove c’è anche Gatti.

@duppli

Curling
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