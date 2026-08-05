Chiara Pellacani inarrestabile agli Europei di nuoto: conquista il quarto oro in quattro gare

Chiara Pellacani si conferma ancora una volta regina incontrastata degli Europei di nuoto di Parigi. La tuffatrice romana trionfa nella finale del trampolino da 3 metri femminile con 358.05 punti e si mette al collo la quarta medaglia d’oro. Un percorso netto che l’ha vista vincere tutte e quattro le gare disputate finora in singolo, in sincro o in squadra (e ne manca ancora una: il sincro 3m donne in programma giovedì). Un nuovo record che non era mai riuscito a nessuno a livello continentale, neppure alla leggendaria Tania Cagnotto. Si tratta della quinta medaglia d’oro - la 14esima in totale - agli Europei di Parigi per l’Italia, che si conferma al secondo posto nel medagliere, dietro solamente alla Gran Bretagna. Per Chiara si tratta della decima medaglia continentale della carriera. Nella specialità del trampolino da tre metri, Pellacani ha raggiunto con tre ori, Tania Cagnotto e la svedese Anna Lindberg , tutte ritirate. Solo la russa Yulia Pakhalina è riuscita a vincere di più, cinque volte e quando la cadenza dell’assegnazione del titolo continentale era ancora biennale e non annuale.

Dopo aver vinto la medaglia d’oro nel Team Event, nel sincro misto dal trampolino di 3 metri con Matteo Santoro e nel singolare dal trampolino di un metro, l’azzurra si dimostra di nuovo la più forte al Centre Aquatique de la Métropole du Grand Paris. L’atleta delle Fiamme Gialle apre la sua prova con un ‘doppio e mezzo indietro carpiato’ che le consente di collezionare i primi 67.50 punti, cui ne aggiunge poi altri 72.00 grazie a un ‘doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento’ perfetto. Inizia a staccare le rivali attraverso uno straordinario ‘triplo e mezzo avanti carpiato’ valutato 79.05 punti dai giudici e poi scappa via con i 72.00 punti conquistati grazie a un meraviglioso ‘doppio e mezzo rovesciato carpiato’. A chiusura della sua serata, Pellacani sfodera poi un fenomenale ‘doppio e mezzo ritornato carpiato’ che viene premiato con 67.50 punti, consentendole di sigillare la propria finale con un punteggio totale di 358.05. Alle spalle di Pellacani chiude invece la britannica Harper, che si aggiudica l’argento con 318.70 punti, mentre il bronzo è della russa Trifonova (Atleti Neutrali B) con 312.40 punti. Buona anche la prova dell’altra azzurra Elisa Pizzini, rimasta in corsa per il podio fino alle ultime rotazioni e quarta con 306.25 punti, sfiorando una medaglia che avrebbe completato una serata trionfale per i colori azzurri.