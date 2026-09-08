Fiera Ice Arena, il Milano Hockey Club visita la sua nuova casa

Prima visita ufficiale dei giocatori e dello staff del Milano Hockey Club alla Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio in costruzione nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho dedicata agli sport del ghiaccio dove i lavori proseguono secondo il cronoprogramma con gli interventi sull’impianto, realizzato con un investimento di 7 milioni di euro interamente sostenuto da Fondazione Fiera Milano, che sarà operativo dal prossimo ottobre ampliando l’offerta di infrastrutture sportive del territorio, nuovo spazio dedicato alla pratica e alla diffusione degli sport del ghiaccio.

Nel cantiere sono state completate la struttura portante e la posa del telo della tendostruttura insieme a tutti gli impianti appesi - canali condizionamento, luci, diffusione sonora -, che consentiranno di avviare gli allestimenti interni. Attualmente sono in corso i lavori di montaggio delle balaustre della pista del ghiaccio e quello delle tribune mentre nella fase conclusiva sarà attivato il sistema refrigerante per la formazione del ghiaccio sulla pista. In fase di allestimento finale anche tutti i moduli prefabbricati che ospitano gli spogliatoi per atleti e arbitri con 44 docce e i servizi igienici per il pubblico con 34 wc. Obiettivo: consentire l’avvio delle attività sportive del Milano Hockey Club in base al calendario che prevede la disputa del primo match casalingo venerdì 9 ottobre e del secondo domenica 11.

“È una grandissima soddisfazione per Fondazione Fiera Milano poter ospitare il Milano Hockey Club e, da ottobre in poi, tutti gli appassionati della città e della provincia e della Lombardia. Con i suoi 4.000 posti a sedere, la Fiera Ice Arena sarà la casa dell’hockey milanese e di tutti coloro che vorranno avvicinarsi agli sport del ghiaccio - commenta Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano -. Vogliamo mantenere viva la fiamma olimpica e fare in modo che l’eredità di Milano Cortina 2026 si traduca in un’opportunità concreta per il territorio. Ho trovato nei giocatori grande entusiasmo per questa nuova struttura che è una delle più significative eredità sportive lasciate dai Giochi. Proprio per questo ho ricordato loro la responsabilità che deriva dall’indossare la maglia di una squadra che raccoglie una tradizione straordinaria, fatta di 32 titoli nazionali, e dal giocare in un impianto simbolo della legacy olimpica”.

La Fiera Ice Arena sarà realizzata all’interno di una tendostruttura di 5.190 mq, per una superficie complessiva interessata dall’intervento di 7.800 metri quadrati, dotata di area di riscaldamento pre-gara, 8 spogliatoi per gli atleti da circa 30 metri quadrati ciascuno e sistemi di ultima generazione per il trattamento dell’aria e la deumidificazione. L’approccio è orientato alla sostenibilità così gran parte delle strutture e delle tecnologie impiegate sarà poi riutilizzata nel quartiere fieristico o integrata nel futuro palazzetto del ghiaccio permanente, garantendo continuità e valorizzazione dell’investimento. L’Arena beneficerà anche del sistema energetico della Fiera che dispone di un impianto fotovoltaico su tetto tra i più grandi in Europa (18 MWp) e del teleriscaldamento collegato al termovalorizzatore di Figino che sfrutta i rifiuti di Milano per generare calore.

Si prevede che la struttura sarà operativa dalle 7.00 all’1.00 di notte, garantendo circa 18 ore di attività giornaliera candidandosi a diventare un punto di riferimento stabile per gli sport del ghiaccio in città. L’impianto ospiterà competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey e pattinaggio di figura, corsi di avviamento di queste discipline e dello short track in sinergia con le scuole del territorio. Aperta anche la possibilità di organizzare tornei di curling, eventi e spettacoli on ice. Per le attività dedicate alle squadre giovanili e amatoriali di hockey sono in corso interlocuzioni con Milano Prospect, mentre il pattinaggio sincronizzato farà riferimento a Ladybirds. Tutte le informazioni sui corsi saranno disponibili sul sito fria.org e all’indirizzo corsi@fria.org