La Finlandia è troppo forte: l’Italia dell’hockey ghiaccio maschile cede 11-0

Nulla da fare nemmeno contro i maestri finlandesi: l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio perde 11-0 contro gli scandinavi dopo le sconfitte contro Svezia e Slovacchia. Gli azzurri sono ultimi nel girone, i finlandesi avanzano direttamente ai quarti di finale. Enorme, oggettivamente, la differenza tecnica tra le due squadre anche se l’Italia avrebbe potuto segnare un paio di reti a tu per tu con il portiere avversario ma oggi non c’è stata nemmeno un po’ di fortuna

La sconfitta degli azzurri

La Finlandia parte subito molto forte: cinque tiri in porta nei primissimi minuti non fruttano nessun gol ma la superiorità tecnica è evidente. Inevitabilmente, però, al 7’ arriva il primo gol degli scandinavi con Aho bravo a sfruttare un perfetto passaggio di Rantanen. La Finlandia prende velocemente il largo con due reti in due minuti: prima Granlund e poi Kakko portano il punteggio sul 3-0.

Nel secondo tempo il copione non cambia: dopo aver colpito un palo, i finlandesi mettono a segno il poker con Kiviranta. Il quinto gol, arrivato all’8’ della seconda frazione, è spettacolare perché finisce sotto l’incrocio dei pali dopo un gran tiro di kakko. Frigo va a un passo dal gol della bandiera proprio a due passi dal portiere ma il pericolo viene sventato. Poco prima della fine della fase centrale della gara i finlandesi trovano il gol numero 6 di Granlund.

Il terzo e ultimo tempo inizia come peggio non potrebbe: la Finlandia mette a segno altre tre reti prima con Heiskanen, poi Lehkonen e infine Aho con un’altra disattenzione degli azzurri che non sono fortunati visto che le pochissime occasioni da gol, come