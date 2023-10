Frankie Dettori non si ritira e rilancia

Apriamo la nostra rubrica con il galoppo internazionale e con le notizie che fanno bene a questo sport che da molti è definito spettacolo...

In Europa

L'imbattuto Ace Impact (Ire) - official rating 128 - ha migliorato la sua valutazione vincendo il Qatar Prix de l'Arc de Triomphe (G1) ed è ora il secondo cavallo più quotato al mondo, insieme a Mostahdaf (Ire) [128]. Contestualmente a questa notizia dispiace confermare che la ragion di stato, ovvero il dio denaro, ha confermato quanto abbiamo provato a scongiurare l’altra settimana, ovvero il cavallo vincitore dell’Arc 2023 sarà stallone dal 2024 presso l’allevamento dei suoi proprietari.

Infatti, giovedì 12 ne è stato ufficializzato il ritiro. Ace Impact chiude la carriera con 6 vittorie su 6 corse disputate, vince 3 condizionate, un GR2 e 2 GR1, entra di diritto nella speciale classifica degli INVINCIBILI succedendo a Flightline (6 su 6). Adesso lo aspetta la carriera di stallone a Haras de Beaumont stud, in Normandia.

Per dover di cronaca riproponiamo la classifica mondiale all'8 ottobre:

1 - Equinox (Jpn) 129 JPN

2 - Ace Impact (Ire) 128 FR

2 - Mostahdaf (Ire) 128 GB

4 - Hukum (Ire) 127 GB

5 - Westover (Gb) 126 GB

6 - Golden Sixty (Aus) 125 HK

6 - Lucky S weynesse (Nz) 125 HK

6 - Pddington (Gb) 125 IRE

9 - Auguste Rodin (Ire) 124 IRE

9 - Titleholder (Jpn) 124 JPN

Un giustissimo riconoscimento anche per Westover (Gb) [126] che si piazza quinto ed Onesto (Ire) [123] che è decimo. Anche il cavallo irlandese farà lo stallone nel 2024 e anche a lui auguriamo di confermare le prestazioni del padre. (Fonte: IHFA)

Altre due liete notizie, l’11 ottobre Hollie Doyle ha festeggiato il compleanno. La fantina più forte di sempre, classe 1996, ha compiuto 27 anni e insieme al marito Tom Marquant (altro fuoriclasse della sella) ha festeggiato a suon di Catalana e ostriche in un super ristorante.

Il compleanno di hollie

(foto dal profilo ufficiale FB di Tom Marquant)

Ultima notizia e per gli appassionati, la più importante, come scritto in apertura Frankie Dettori non si ritira, avete letto bene, nel 2024 correrà negli Stati Uniti. In una recente intervista ha dichiarato: "Senza l’erba ed i cavalli non saprei come esistere…eppoi il salto al tondino, mio marchio di fabbrica, non posso lasciarlo ad altri!".

In Italia

La domenica italiana accende i riflettori su San Siro, dove si corrono importanti gare. La prima, il “Premio Jockey club”, corsa di GR2 a seguire il “Premio del Piazzale, Memorial Enrico Camici” corsa di GR3 e due Listed “Premio Eupili” e "Premio Omeoni”. Il convegno è composto da otto corse. Sempre domenica si corre anche a Capanelle con sette prove sicuramente divertenti che riserveranno molte sorprese.

Come nostro solito ci concentriamo sul convegno principale e proviamo ad analizzare le corse di miglior spessore.

Commento Tecnico : 1.200 metri in apnea, sei le pretendenti. Amorevole è rientrata a settembre e ha fatto un 2 su 2 importante, favorita. Beauty of Tuscany e Vicuna (Scuderia Saeed Bin Majed ) sono le pedine di Endo botti…e visto gli ultimi esercizi possono dare un dispiacere alla favorita. Eternal Blossom, allenata da Antonio Marcialis che in Listed è sempre pericolosissimo. Fox red prova il salto. Royal Grey (anch'essa allenata da Endo Botti, di proprietà della Sc. Effe Emme) ci piacerebbe vederla davanti a tutte le altre.

Commento tecnico : 12 al via, un rebus, nessuno è da escludere… Aggestein ha già vinto con gli stessi. Arabian legend con il miglior fantino stagionale sarà sicuramente al top. Bahja del Sol ha i titoli per ripetersi, Bemer arriva dalla Francia ed il Papa è a Roma. Canticchiano non è più una rivelazione ma una certezza. Douriannn, vincitore di corsa di GR2 in Francia, attenzione. Mangiafuoco è in progresso. Nina’s lob è cavalla fresca che vince in Germania. Pirouz è una vecchia conoscenza di San Siro, dopo la vittoria lo scorso anno non ha più vinto, incognita. Sean, altro habitué, probabile. Tiaspettofuori… non conta mai ma quando conta c’è.

Commento tecnico : fra i tre che Andrea Suborics ha scelto per la domenica milanese, Best Flying sembra il meno probabile. Chiaroscuro è ripartito. Ghepardo da todi è combattente vero. I know why ha vinto l’HP A e la tappa è obbligata. Le Bronn è da due anni che non vince, non sembra possa essere la corsa adatta per cambiare la tendenza, poi mai dire mai. Noble title ha il record di vittorie nell’anno, 7. L’ottava sarebbe leggendaria. Talentuosa… di nome e di fatto.