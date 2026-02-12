Hockey su ghiaccio: Svezia-Italia 5-2, azzurri a testa alta

Un esordio contro i maestri svedesi, pur con una sconfitta per 5-2 (parziali 2-1, 1-1, 2-0), dà molto fiducia all’Italia maschile di hochey su ghiaccio per aver tenuto testa a una squadra composta da tutti giocatori che militano nel campionato più importante del mondo, l’NHL(National Hochey League) americana. Alla Santa Giulia Ice Hockey Arena gli azzurri escono tra gli applausi e, per molto tempo, la gara è stata in equilibrio per quanto riguarda il punteggio pur con le statistiche sui tiri nettamente a favore degli scandinavi.
La gara
Il primo tempo si apre con la Svezia subito con il piede dell’acceleratore ma il primo boato è del pubblico italiano dopo la rete di Frigo che sfrutta un clamoroso errore del portiere scandivano, 1-0 Italia dopo 4 minuti di gioco. La gioia non dura molto: gli scandinavi pareggiano con Landeskog al 9’. Gli svedesi sono devastanti visto che al primo time-out le statistiche indicano 18 tiri a 3: infatti, al 17’, c’è Forsling che segna il gol del 2-1.
Del tutto inaspettato e per certi versi clamoroso contro i maestri svedesi, dopo appena 37 secondi dall’inizio del secondo tempo arriva il gol di Bradley, 2-2 e pubblico a incitare ancora di più gli azzurri. Il muro regge, benissimo, fino a tre minuti dalla fine del parziale con la Svezia che torna avanti 3-2 con Nylander.
Portiere azzurro decisivo
Nel terzo e ultimo tempo finisce la gara del portiere titolare, Clara, autore di strepitose parate (46 in 46 minuti di gioco, dato pazzesco) che tengono ancora in gara l’Italia, ed entra Fadani. La partita rimane in equilibrio davvero fino all’ultimo, quando a 4 minuti dalla fine mette a segno il 4-2 Zibanejad. L’Italia toglie il portiere mettendo un giocatore in più di movimento, è a un passo dal riaprire la gara ma poi arriva il 5-2 svedese a porta vuota con Hedman che mette il punto esclamativo sull’incontro.