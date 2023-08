Hulk Hogan fa 70 anni: 10 curiosità sul wrestler più amato di sempre

È il wrestler più amato e conosciuto di sempre, il punto di riferimento di un movimento di entertainment che ha superato i confini statunitensi per farsi amare in tutto il mondo. Si possono dire tante cose di Hulk Hogan, dai successi alle controversie della vita privata, ma una cosa è certa: tutto ciò che ha fatto, è stato al centro del dibattito pubblico, nel bene e nel male.

Oggi Hulk Hogan – o “The Immortal”, per i suoi fan più sfegatati – festeggia 70 anni, un traguardo importante che sarà celebrato dagli appassionati di wrestling di tutto il mondo. Un carisma senza pari, una forza fisica impressionante e qualità attoriali non indifferenti: questo il mix di successo che ha permesso all’Hulkster di rendere pop il wrestling e di farlo entrare nelle case dei fan di tutto il mondo. Per celebrare “The Incredible”, vi proponiamo dieci curiosità che forse non conoscete.

La carriera (mancata) nel baseball

Prima del successo nel mondo del wrestling, Hulk Hogan sfiorò la gloria nel baseball. Lanciatore in LLB (Little Leagues Baseball), Bollea attirò l’interesse di Cincinnati Reds e New York Yankees. Un infortunio all’età di 16 anni bloccò il suo percorso, poi sfociato nella lotta: il resto è storia.

L’occasione sfumata dei Metallica

Una delle passioni di Hogan è il basso e una sliding door riguarda proprio la musica. In un'intervista al Sun, Bollea affermò che nelle prime formazioni dei Metallica avrebbe dovuto esserci lui al posto di Cliff Burton: "Ero un turnista prima di diventare un wrestler. Suonavo il basso ed ero un grandissimo amico di Lars Ulrich, che mi chiese se volessi suonare il basso nei Metallica quando il gruppo si era appena formato. Ma la cosa non funzionò".

Da Rocky ai Gremlins

Complice la grande popolarità per il wrestling, Hulk Hogan fu richiestissimo già negli anni Ottanta. Il lottatore venne scritturato per il film “Rocky III”, con il ruolo di Labbra Tonanti. Ma non solo: nella sua filmografia possiamo citare “Gremlins 2 – La nuova stirpe” di Joe Dante, “Secret Agent” di John Murlowski e “I Muppets venuti dallo spazio” di Tim Hill. Senza dimenticare le tante apparizioni in tv tra camei e presenze speciali, basti pensare a “A-Team”, “Baywatch” e “Walker Texas Ranger”.

La controversia sugli steroidi

Hulk Hogan a metà degli anni Novanta fu coinvolto nella controversia sugli steroidi scoppiata in casa WWF (la futura WWE). Bollea testimoniò nel corso del processo per doping e confermò di aver utilizzato sostanze per dodici anni. Affermò inoltre di aver introdotto il proprietario Vince McMahon all’utilizzo di steroidi durante le riprese del film “Senza esclusione di colpi”.

I problemi fisici e i centimetri persi

Alto 201 centimetri all’apice della sua carriera, Hulk Hogan negli ultimi anni ha perso un po’ di altezza. Nessuna malattia, ma il risultato dei tanti interventi chirurgici affrontati: dalle operazioni alla colonna vertebrale a quelle alle ginocchia, è stato costretto a fare a meno di qualche centimetro.

Le origini italiane

Non scorre sangue esclusivamente americano nelle vene di Hulk Hogan. C’è anche un po’ di Italia: il nonno paterno, Peter Bollea, era italiano, nato a Cigliano, nella provincia di Vercelli. Ma non solo: gli antenati dell’Hulkster sono sparsi tra Irlanda, Inghilterra, Scozia e Francia. Senza dimenticare Panama: la madre, Ruth V. Moody Bollea, era panamense.

L’amore per le macchine

Una delle grandi passioni di Hulk Hogan è rappresentata dai motori. La leggenda dei motori ha speso un patrimonio per allestire un garage pieno di storiche muscle cars. Dalla Dodge Demon customizzata da 100 mila dollari alla Dodge Viper, passando per la leggendaria Dodge Charger: un parco auto di valore inestimabile.

La rissa al matrimonio

Nel 2010 Hulk Hogan si sposò con Jennifer McDaniel a Cleawater, in Florida, ma la cerimonia non fu priva di momenti di tensione. Di punto in bianco scoppiò una rissa tra un fotografo privo di autorizzazioni e un membro dello staff dell’Hulkster. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare la normalità.

Il fallimento di Pastamania

Hulk Hogan nel 1995 aprì un ristorante chiamato “Pastamania”, situato nel Mall of America a Bloomington, Minnesota. Aperto nel fine settimana del Labor Day, il locale fu fortemente promosso durante i live show della WCW, ma rimase aperto per meno di un anno nonostante l’incredibile pubblicità e la presenza di piatti dedicati a “The Immortal”, come l’”Hulk-U’s” e l’”Hulk-A-Roos”.

Chris Hemsworth è Hulk Hogan