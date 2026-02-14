L’Italia del curling sconfitta anche dalla Svezia: le Azzurre sempre più vicine all’eliminazione

L’Italia del curling femminilae non riesce a sbloccarsi e cede anche contro la Svezia col punteggio di 8-6. Dopo aver battagliato alla pari con la Svizzera, avere ceduto di schianto contro la Corea del Sud e non avere concretizzato un’occasione favorevole contro la Cina, le azzurre si sono dovute inchinare anche al cospetto dell’imbattuta Svezia (capolista con quattro affermazioni in serie) La skip Stefania Constantini, la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis rimangono senza vittorie. L’ultimo posto in classifica generale senza vittorie parla chiaro ora la rincorsa per la già difficile qualificazione alle semifinali si è complicata ulteriormente. Sperare di accedere alla zona medaglie è praticamente impossibile per le padrone di casa: servirebbero cinque vittorie di fila e degli incastri favorevoli negli altri match. La sensazione è che il quartetto tricolore stia pagando un avvicinamento decisamente tribolato alla rassegna a cinque cerchi, e a questo punto sembra sempre più difficile dare una sterzata al cammino olimpico. Il prossimo impegno è contro la Danimarca, domenica 15 febbraio (ore 14.05).

Italia-Cina 7-8

L’Italia si schiera con la vice-skip Giulia Zardini Lacedelli, poi Marta Lo Deserto ed Elena Mathis nei ruoli di 2 e 3, mentre Stefania Constantini è la skip. Si parte. L'ultima stone con bocciata della Cina, però, resta per pochi centimetri nella casa: le nostre avversarie fanno così un punto nel primo end. Le azzurre scelgono un gioco prudente e si accontentano dell’1-1. Il gioco adesso si accende. Constantini va di precisione con due giocate notevoli, ma Wang è ancor più brava della nostra skip: la cinese toglie il sasso di Stefania e riesce a estrarre la mano da due punti. Le azzurre reagiscono subito. Mathis gioca molto bene le sue due stone, andando prima a bocciare e poi di precisione a punto. Constantini, non sbaglia nulla e pareggiano i conti sul 3-3. Si prosegue colpo su colpo. Stefania gioca molto bene e ripulisce la casa da tutte le stone cinesi. Wang gioca per una mano da un solo punto che porta le nostre avversarie al giro di boa sul 4-3. Constantini trova una giocata splendida che evita la mano rubata. Le azzurre raggiungono la parità a quota 4. Nell’ottavo end la Cina si aggiudica la mano marcando un solo punto e si riporta in vantaggio sul 5-4. Nel momento decisivo Constantini va all-in e riesce in una doppia bocciata, che elimina due pietre cinesi confezionando ben 3 punti italiani. Italia avanti 7-5. La Cina resta aggrappata alla partita.

Wang marca due punti e fa 7-7. Si decide tutto all’ultimo end. Gli errori commessi da Zardini Lacedelli e Mathis costringono Constantini prova un hit and roll complicato ma non riesce a tenere la linea giusta. La Cina vince in extremis, 8-7.