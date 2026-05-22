Tutto pronto a Cagliari per le regate che oggi apriranno il lungo weekend delle Louis Vuitton Preliminary Regatta Sardinia che con il primo evento nella road to America's Cup. Luna Rossa è in acqua con due equipaggi, quello senior condotto da Peter Burling e Ruggero Tita e quello youth and women con Marco Gradoni e Margherita Porro. I due hanno vinto ieri con un buon margine le prime regate di allenamento, sorprendendo tutti i senatori. Con loro a bordo anche i trimmer Maria Giubilei e Giovanni Santi. Del resto sono i vincitori a Barcellona delle due manifestazioni dedicate ai giovani e alle donne dimostrando già allora di conoscere l'AC40 alla perfezione. Luna Rossa, va ricordato, corre in casa e conosce alla perfezione il campo di regata. Anche per questo parte favorita. Il programma dei prossimi prevede oggi e domani tre regate di flotta e domenica due di flotta e match race finale tra i primi due della classifica.Il ministro per lo Sport e i Giovani Abodi ha annunciato una tappa con regate preliminare anche a Napoli dal 24 al 27 settembre. Sottoscritto intanto il protocollo d'intesa tra il Ministero, la Regione Campania, il Comune di Napoli e Sport e Salute per valorizzare i contenuti che qualificano questa terra che si 'perde' nel mare.
Luna Rossa in gara con due equipaggi
A Cagliari prime regate della 38ª America’s Cup
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