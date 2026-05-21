Elogio di Mussolini

In fondo è la dimostrazione che la destra vince solo quando fa la sinistra. E così, Alessandra Mussolini, nobili ascendenti e posizioni discendenti verso i diritti civili, il mondo Lgbtq, la parità di genere, Elly Schlein e Vladimir Luxuria, ha vinto il Grande Fratello Vip. Noi l'abbiamo scoperto solo ieri mattina, leggendo i giornali: la sera prima la trasmissione è finita in una fascia oraria - scusate il "fascia" - troppo tarda.

Comunque la Mussolini ha trionfato. Per l'intero programma ha dato prova di forte carisma, pragmatismo opportunista, innata abilità oratoria e - perché no? - un certo trasformismo. Sono doti di famiglia. Peccato solo una leggera superficialità nello stringere alleanze.

Però insomma, dai. Il popolo l'ha amata e inneggiata, tributandole il 56% delle preferenze al televoto, solo un po' meno del "Listone" del '24. Come si dice in questi casi, una decisione irrevocabile. Anche Ilary Blasi e la Lucarelli erano commosse. Vincere e vinceremo. Per una volta un Mussolini ha alzato tutte e due le braccia.

I fascisti al Governo, la Meloni premier, la Mussolini che vince il Gf. Brutto periodo per essere italiani. E ancora peggio per essere Montanari o Berizzi.

È così. La Storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come show televisivo. E per il resto, brava Alessandra. Una sfolgorante vittoria.

Complimenti e saluti. Romani.