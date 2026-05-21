Continua la mediazione Usa-Iran, ma Hegseth avverte: "Pronti all'azione"

Nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Usa e Iran, il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha assicurato, in un post di sole tre parole su X, che gli Stati Uniti sono "pronti all'azione", in attesa degli sviluppi negoziali. Ieri Trump aveva detto che i mediatori erano al lavoro a "una lettera di intenti che Usa e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz".

Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu che hanno avuto una conversazione "prolungata e drammatica", proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. "Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona", taglia corto il presidente Usa

L’Iran disegna la sua zona di controllo nello Stretto di Hormuz: la nuova mappa allarma il Golfo La Persian Gulf Strait Authority [PGSA], l'autorità iraniana responsabile dell'autorizzazione al transito dallo Stretto di Hormuz creata dall'Iran ha diramato una mappa che mostr la zona di sorveglianza della gestione dello Stretto: "La linea di collegamento tra il monte Mubarak in Iran e il sud di Fujairah negli Emirati nel lato orientale dello stretto fino alla linea di collegamento tra l'estremità dell'isola di Qeshm in Iran e Umm al-Qaiwain negli Emirati nel lato occidentale dello stretto.

Media, capo Esercito Pakistan atteso a Teheran Dovrebbe arrivare in giornata nella capitale iraniana Teheran il capo dell'Esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, protagonista del lavoro di mediazione tra Iran e Stati Uniti portato avanti da Islamabad. Lo riferisce Iran International che rilancia notizie dei media ufficiali della Repubblica islamica. Già ieri sera fonti della tv satellitare al-Arabiya parlavano di una possibile visita oggi in Iran del capo dell'Esercito pakistano. Secondo i media iraniani, Munir dovrebbe portare a Teheran un nuovo messaggio di Washington.

Teheran: "Ricevute osservazioni Usa, le stiamo valutando" Teheran rende noto di "aver ricevuto le osservazioni degli Stati Uniti". "Le stiamo valutando", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, citato dall'agenzia Nour News. Il Pakistan continua a operare come mediatore fra Iran e Stati Uniti per una soluzione diplomatica della guerra. Ci sono stati fra i due Paesi diversi scambi di messaggi, via Islamabad, a partire dal piano in 14 punti per la fine della guerra presentato da Teheran.