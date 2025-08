Mondiali di nuoto, Benedetta Pilato conquista il bronzo nei 50 rana

Benedetta Pilato ha vinto il bronzo nella finale dei 50 metri rana con il tempo di 30"14. Si tratta della settima medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Singapore, la seconda di bronzo. Medaglia d'oro per la lituana Ruta Meilutyte in 29"55, argento per la cinese Qianting Tang in 30.03. Quarto posto per l'altra azzurra Anita Bottazzo in 30"21. Per Pilato è la quinta medaglia iridata in carriera sulla distanza dei 50 rana.

Un po' di rammarico per la nuotatrice azzurra, che vede sfumare l'argento negli ultimissimi metri. La lituana Meilutyte è semplicemente irraggiungibile e fa corsa a sé sin dai primissimi metri. Pilato è stata a lungo seconda, salvo poi perdere qualcosa nei cinque metri finale. La beffa arriva per mano della cinese Tang Qianting, è lei a prendersi l'argento. Una medaglia preziosissima, dal sapore di riscatto. Viene così bissato il podio di Doha 2024.

"Una medaglia che ci voleva". Benedetta Pilato commenta così il bronzo nei 50 rana. "È la mia quinta medaglia mondiale nei 50, sono competitiva e ci provo sempre anche se ero più forte una volta - scherza Pilato - il 50 mi ha fatto conoscere al mondo. Questa costanza è frutto di tanto lavoro. la ciliegina sulla torta che quest'anno non c'era. Sono felice. È stato difficile guardare i 100 rana. Domani siamo a Bali in vacanza assieme ad Anita (Bottazzo, ndr)".

Amaro quarto posto per la staffetta italiana nella 4x100 mista maschile, a soli 10 centesimi dal bronzo conquistato dagli Stati Uniti. La Russia trionfa in 3'26"93 sulla Francia di Marchand e Grousset (3'27"96), terzi appunto gli Usa in 3'28"62 con un'ultima frazione di Jack Alexy da 45"95. Quarti gli azzurri con il dorsista Thomas Ceccon che l'ha aperta al meglio (autore di 51"80) , con il ranista Nicolò Martinenghi che è passato terzo (58"42), con il delfinista Federico Burdisso che si è peggiorato dal mattino in 51"17 e con lo stileliberista Carlos D'Ambrosio autore di 47"33. Una medaglia di legno dopo l'oro nel 2022 proprio contro gli americani e il bronzo di un anno fa a Doha.

L'Italia chiude i Mondiali di Singapore con sette medaglie (1-4-2) in corsia e 19 medaglie globali (2-11-6). Ecco tutte le medaglie in vasca: oro per Simone Cerasuolo nei 50 rana; argento per Nicolò Martinenghi nei 100 rana, per Simona Quadarella nei 1.

500 stile libero, per Thomas Ceccon nei 100 dorso e per Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Leonardo Deplano nella 4x100 stile libero; bronzo per Thomas Ceccon nei 50 farfalla e per Benedetta Pilato nei 50 rana.