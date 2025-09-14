Mondiali di Tokyo, delusione Tamberi: è fuori dalla finale di salto in alto

Gianmarco Tamberi non è riuscito a superare le qualificazioni del salto in alto ai Mondiali di atletica a Tokyo 2025. Il campione olimpico dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, a arrivato in Giappone lontano dalla forma migliore, non è riuscito a superare la quota di 2.21, fallendo tre volte consecutive la misura. Deve così abdicare subito il titolo iridato conquistato a Budapest 2023.

Sul primo errore con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra, Gimbo salta dopo una breve "discussione" con i giudici (legata all'ingresso in pista delle atlete dei 400 femminili, impegnate a breve), poi chiede l'applauso del pubblico ma non passa la misura. Anche Sioli e Sottile non passano al primo tentativo a 2.21. Al secondo tentativo Tamberi non passa la misura per pochissimo. Sfiora appena l'asticella, che cade, e si infuria. Va male anche l'ultimo salto, Tamberi sbaglia anche sul terzo tentativo e sconsolato saluta il pubblico. I suoi Mondiali sono già finiti. Niente da fare nemmeno per altri due dei quattro azzurri in gara, Manuel Lando e Stefano Sottile. Continua invece Matteo Sioli, che ha superato la misura di 2.21.

Edoardo Scotti centra il record italiano con il tempo di 44.45 e si qualifica alle semifinali dei 400 metri, grazie al terzo posto in batteria.

"Pista meravigliosa, ho perso un appoggio in fondo, ma non importa. Il mio obiettivo sarà entrare in finale. Oggi me la sentivo, era il mio giorno. Un saluto speciale a mia mamma, oggi è il suo compleanno e spero di averle fatto un bel regalo".

