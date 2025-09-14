Mondiali di Tokyo, delusione Tamberi: è fuori dalla finale di salto in alto

Gianmarco Tamberi non è riuscito a superare le qualificazioni del salto in alto ai Mondiali di atletica a Tokyo 2025. Il campione olimpico dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, a arrivato in Giappone lontano dalla forma migliore, non è riuscito a superare la quota di 2.21, fallendo tre volte consecutive la misura. Deve così abdicare subito il titolo iridato conquistato a Budapest 2023.
Sul primo errore con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra, Gimbo salta dopo una breve "discussione" con i giudici (legata all'ingresso in pista delle atlete dei 400 femminili, impegnate a breve), poi chiede l'applauso del pubblico ma non passa la misura. Anche Sioli e Sottile non passano al primo tentativo a 2.21. Al secondo tentativo Tamberi non passa la misura per pochissimo. Sfiora appena l'asticella, che cade, e si infuria. Va male anche l'ultimo salto, Tamberi sbaglia anche sul terzo tentativo e sconsolato saluta il pubblico. I suoi Mondiali sono già finiti. Niente da fare nemmeno per altri due dei quattro azzurri in gara, Manuel Lando e Stefano Sottile. Continua invece Matteo Sioli, che ha superato la misura di 2.21.
Edoardo Scotti centra il record italiano con il tempo di 44.45 e si qualifica alle semifinali dei 400 metri, grazie al terzo posto in batteria.Eccole sue parole: "Pista meravigliosa, ho perso un appoggio in fondo, ma non importa. Il mio obiettivo sarà entrare in finale. Oggi me la sentivo, era il mio giorno. Un saluto speciale a mia mamma, oggi è il suo compleanno e spero di averle fatto un bel regalo".