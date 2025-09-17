Mondiali di Tokyo, splendido Mattia Furlani: è d'oro nel salto in lungo

Mattia Furlani conquista il primo oro dell'Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l'azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8 metri e 39, suo primato personale. Furlani, 20 anni, aveva cominciato con un salto nullo ma nel quinto ha migliorato di un centimetro il suo primato personale, fissando il nuovo a 8.39 e scavalcando il giamaicano Tajay Gayle, argento a 8.34, e il cinese Yuhao Shi, bronzo con 8.33. Subito dopo l'ultimo salto, Furlani è andato a festeggiare con il suo staff e la mamma allenatrice, avvolto in una bandiera tricolore. "Numeri uno, siamo i numeri uno", ha gridato al suo staff. Nella festa finale Mattia va anche a inginocchiarsi davanti a Gayle. Un gesto di rispetto verso il rivale ma l'oro di oggi certifica il passaggio di consegne. Adesso è Furlani il più grande di tutti.

Il salto che ha portato Furlani nel Pantheon degli sportivi italiani.

Un percorso di crescita inarrestabile, quello del saltista azzurro, che nelle ultime due stagioni ha ottenuto sei podi consecutivi in tutti i principali campionati internazionali. Solo nel 2025 un argento europeo indoor ad Apeldoorn e due storici ori mondiali nei mondiali sia al coperto a Nanchino che all'aperto oggi a Tokyo, mentre nel 2024 è stato argento mondiale indoor a Glasgow, europeo outdoor a Roma e anche medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

A fine gara l'atleta di Marino stenta a credere alla sua impresa e si lascia andare alla commozione, davanti ai microfoni di RaiSport: "Non so se è tutto vero. È successo qualcosa di magico stasera, inizio con i ringraziamenti soprattutto a mamma, che ha fatto un lavoro incredibile in pedana. È stato un anno di crescita fantastico: fino a due anni potevo solo sognare tutto questo, adesso è realtà. Abbiamo lavorato tantissimo grazie al mio team fantastico e alla mia famiglia. Ringrazio anche un po' me stesso, anche se il lavoro è ancora tanto e spero sia solo l'inizio. Faccio ciò che amo fare, ed è la cosa più bella di tutte, anche dell'oro. Grazie a tutta l'Italia: questa medaglia è per tutti voi".

Si tratta della quinta medaglia per l'Italia ai Mondiali di Tokyo 2025. Superato dunque il bottino di Budapest 2023, quando la squadra azzurra si era fermata a quota quattro.

Ecco le altre medaglie:(argento-marcia 35 km);(argento-10mila metri);(bronzo-lancio del peso);(bronzo-maratona). Quella di Mattia Furlani è di sicuro la più emozionante per i colori azzurri di questa kermesse iridata.