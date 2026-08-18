Palio di Siena, Tittia cade dopo il trionfo: trauma cranico e corsa in ospedale. Cosa è successo

Il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Santa Maria delle Scotte di Siena per accertamenti, dopo la caduta a al termine del Palio di Siena. “È cosciente”, hanno fatto sapere i sanitari che lo hanno in cura. Le sue condizioni non destano preoccupazione, secondo quanto ha appreso l’Adnkronos ma avrebbe subito un trauma cranico. Anche il cavallo Anda e Bola non ha riportato conseguenze e le sue condizioni sono state definite buone dai veterinari.

La caduta è avvenuta dopo l’arrivo, quando Tittia aveva già ampiamente superato l’arrivo con il nerbo alzato al cielo al termine dei tre giri di pista, pista affollata come di consueto. Un contatto con una persona lo ha fatto cadere. L’infortunio è capitato dopo un Palio assolutamente dominato da Tittia su Anda e Bola, che riporta la contrada del NIcchio alla vittoria dopo un digiuno di 28 anni. La mossa è durata oltre un’ora ed è stata segnata da un forte nervosismo, con il mossiere Renato Bircolotti che ha richiamato le Contrade fuori dai canapi per tre volte e con altrettante partenze giudicate non valide. A mossa valida Tittia e Anda e Bola sono schizzati immediatamente in testa, seguiti da Selva, Torre e Istrice. Un gruppo di testa rimasto sostanzialmente invariato per tutti e tre i giri, con Atzeni saldamente al comando e capace di mantenere diversi metri di vantaggio sugli inseguitori. Una corsa dominata fino all’ultimo metro e conclusa con il brivido finale della sua caduta.

Tittia centra il 13° successo personale nel Palio, confermandosi il fantino più vincente in attività e arrivando ad un solo passo dal leggendario Andrea Degortes detto Aceto, re di Siena in 14 occasioni. Atzeni ha compiuto l’impresa dominando i tre giri di piazza del Campo con Anda e Bola, che si è rivelato superiore alla concorrenza. Tittia, 41 anni, aggiunge un’altra perla ad una carriera da record. Nato in Germania, a Nagold, il 13 aprile 1985 da papà sardo e madre tedesca, il fantino costruisce il suo rapporto con il Palio a partire dal 2003, quando a luglio debuttò con la Contrada del Nicchio. Nella sua parabola, ha portato al trionfo una serie di contrade dominando anche altre corse storiche, da Asti a Legnano.

Anda e Bola, castrone baio, ha vinto il suo secondo Palio su cinque a cui ha preso parte. Il mezzosangue anglo-arabo, nato a Perfugas (Sassari) nel 2016, aveva esordito il 2 luglio 2023 ed era andato in dote alla Chiocciola, montato da Scompiglio così come al Palio successivo, per la Pantera, mentre alla terza carriera arrivò il successo per Valdimontone, montato da Gingillo. Lo scorso Palio andò all’Onda, montato da Brigante.