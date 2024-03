I migliori della settimana

Domenica scorsa a Capanelle (Roma) Christian Demuro non ha deluso: torna in Italia, monta cinque corse, ne vince tre e fa due secondi posti. Prestazione superba della Scuderia Dormello Olgiata che scende in pista tre volte e si aggiudica tre primi posti nelle prove più qualitative. Eroi di giornata: Friedrich, che batte in bello stile il Derby winner 2023 Goldenas; Toussaint, che domina il Premio Arconte e si candida a sicuro protagonista del Premio Parioli; Lacomte alla sua terza uscita si toglie la qualifica di maiden, da un capo all’altro sempre in testa con autorevolezza. Meno male che c’è la giubba con la croce di Sant’Andrea, che rivedremo presto protagonista.

Martedì a Capanelle, nelle maiden sul miglio, gran bella vittoria di Blackchester che in testa sin dal via, controlla, stacca e vince fermando. Alla fine le lunghezze rifilate al secondo arrivato Shape of my heart sono 6, e con la pista pesante il tempo di 1.42 è molto soddisfacente. Nell’altra maiden Gran Saxon mette in mostra un bel cambio di passo ai 200 finali, sul palo lascia Atmosfera ad una lunghezza abbondante, il tempo 1.42.40.

Mercoledì a Varese nell'handicap per anziani, Proiettile fa letteralmente il proiettile sparando un allungo ai 200 finali veramente incisivo. Nell'handicap per i 3 anni Vienrose anticipa tutti in curva e chiude con una lunghezza tonda su Stamper.

Giovedì a Pisa Ottima conferma per Sinalunga che ai 400 metri finali piazza l’allungo decisivo, lasciando gli avversari a contendersi le piazze. Veramente ottima la prestazione della 4 anni allenata da Gian Matteo Lenzi

Venerdì a Roma, nella giornata internazionale dedicata alle donne, Talentuosa non delude, un rientro sui 1.200 metri della pista dritta di Capannelle senza patemi e come ha dichiarato il suo allenatore Guerrieri, “la massima forma dovrà essere raggiunta il giorno del Premio Tudini”.

I protagonisti del fine settimana

Sabato 9 marzo si corre a Treviso, sei corse, dove segnaliamo il Premio Unire, LR cat. Steeple-Chase con una dotazione da 25mila euro e 6 partenti, si profila un interessante match tra le scuderie Favero e Aichner. A Siracusa sono sei le corse in programma in un convegno decisamente ordinario.

Domenica 10 marzo a Pisa

Nel fine settimana tutti gli appassionati avranno i binocoli puntati su San Rossore (Pisa), dove si svolgono le tradizionali pools per tre anni in preparazione del 134° Premio Pisa. La storica corsa del circuito classico nazionale che negli anni si è vista declassare fino a Condizionata non ha perso il suo fascino e rimane sempre una corsa da vincere. Anche quest'anno i proprietari e gli allenatori metteranno in campo i migliori soggetti per portare il prestigioso trofeo nella propria bacheca.

Precedenza alle femmine: sono otto le puledre al via del Premio Andreina, dedicato alla cavalla pisana che vinse, nel lontano 1884 il primo Derby di galoppo italiano:

Blast Exit, nove mesi tondi di stop…ingiudicabile, Brown Pearl sei mesi di stop…ingiudicabile, Cacahuete cavalla maiden è rientrata a 2.000 metri piazzandosi quarta e lottando, sicuramente in progresso. Eternal Blossom, tre mesi di stop, a dicembre è seconda su una condizionata a 1.200 metri. Newport Bay, importata dall’Inghilterra, sempre maiden il 201 gennaio al debutto in Italia è seconda lottando. Rebel music, tre mesi e mezzo di stop, sei corse e sempre a premio arrichite da due primi posti. The last rebel, tre mesi di stop ed in precedenza nulla da segnalare se non la vittoria in una maiden a Firenze sui 1.200 metri. Zinnia, la scelta di Stefano Botti, anch’essa al rientro, 126 giorni di stop, in precedenza due primi posti consecutivi.

Per le protagoniste la stagione sarà lunga e faticosa e l’Andreina è la prima vera prova ma non decisiva. All’appassionato scommettitore suggeriamo di osservare bene le contendenti al tondino, perché chi sa osservare scova sempre la più in forma e concentrata.

Anche il Premio Thomas Rook ha raccolto 8 partenti. Ma chi era Thomas Rook? Fantino inglese, si trasferì in Barbaricina (Pisa) e letteralmente inventò il "paese dei cavalli", nonchè l'allenatore di Andreina.

Blue Note al rientro è quinto venendo da lontano. Caiddu ha vinto la maiden il primo gennaio, poi è sesto calando ai 300 finali. Cuban Slide, importato dall’inghilterra è alla sua terza stagionale, quarto, terzo e nel Rook? Dicono sia in progresso. Fly by fly è la pedina di Alma Racing, dovesse far bene, Mr Allegri potrebbe ambire ad espugnare Pisa ovvero il Premio Pisa con una coppia molto interessante da far scendere in campo, attendiamo con curiosità la prova della mosca. Montanair, vince in maniera impressionante la corsa dei debuttanti con un tempo interessante, pericolosissimo. Muratone è alla terza in carriera, vince la corsa per debuttanti con autorità, al rientro dopo 91 giorni non sfigura terminando quarto . Ocean Baroque ha vinto 2 volte in Inghilterra, è al debutto in Italia, rientra dopo uno stop di 5 mesi. Orso era partito fortissimo a 2 anni poi si un po’ perso, al rientro dopo oltre 5 mesi di stop.

Anche in questo caso suggeriamo di puntare il tondino, in questo caso però qualche riferimento in più è sul piatto.

A Roma

Sei corse, 64 partenti (10, 11, 11, 11, 11, 10) divise equamente tra i tre anni e i cavalli anziani, i fantini più bravi sono qua.