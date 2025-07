Choc all'aeroporto di Orio al Serio, uomo muore risucchiato da un motore

Orrore all'aeroporto Orio al Serio di Bergamo, dove una persona ha perso la vita dopo essere stata risucchiata dal motore di un aereo. L'atroce episodio si è verificato questa mattina. I voli sono ripresi poco dopo le 12.

Secondo le informazioni riportate sino ad ora, l'episodio è avvenuto intorno 10.20. Una persona avrebbe fatto improvvisamente irruzione nella pista dell'aeroporto, correndo verso uno dei jet che si stava preparando al decollo. Stando a quanto riferito dal Malpensa News, si trattava di un velivolo della compagnia Volotea, che si trovava in fase di rullaggio ed era diretto all'aeroporto delle Asturie.

Non si conoscono le ragioni che hanno spinto il soggetto ad avvicinarsi così tanto al vettore. Sembra che non si trattasse di un passeggero, o un dipendente dell'aerostazione: pare sia un uomo entrato improvvisamente in pista per poi lanciarsi contro il motore acceso per suicidarsi. Nonostante i tentativi di fermarlo, non è stato possibile impedire la tragedia. Purtroppo il gesto si è rivelato fatale, perché uno dei motori lo ha risucchiato, non lasciandogli scampo. Naturalmente è stato dato l'allarme e ad Orio al Serio tutto si è fermato per permettere ai soccorsi di intervenire.

Sacbo, società che si occupa di gestire l'aeroporto bergamasco, ha parlato di "un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine" . Sul posto sono intervenute le autorità locali, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Per la vittima non è stato possibile fare nulla.

Intanto otto voli che dovevano partire sono stati

, mentre altri già in volo sono stati deviati su Milano Malpensa (ben sei velivoli), Bologna e Verona. Gli inquirenti stanno adesso cercando di ricostruire le dinamiche della terribile vicenda.