Rugby, Davide contro Golia: l’Italia sfida il Sudafrica

È come andare sulla luna, come fare un giro sull’ottovolante. A Torino sull’erba dello Juventus Stadium o come lo chiamano gli sponsor, Allianz Stadium, la sfida è parecchio complicata. Chiamalo pure segno di rispetto snocciolando i nomi della formazione dei campioni del mondo, ma la differenza con gli azzurri è tanta. Un anno fa sempre a Torino arrivarono gli All Blacks, stavolta tocca agli Springboks. E dall’altra parte trova un azzurro incerottato. Fa impressione la lista degli indisponibili di casa Italia. Ci si potrebbe metter su un’altra formazione. Incute timore allo stesso modo la lista dei sudafricani in grado di mettere nel tritacarne neozelandesi, australiani e tutto quello che appartiene alla categoria dei migliori al mondo. Giocano un altro campionato e se perdono è solo perché di tanto in tanto staccano la spina. A Torino mandano in campo i migliori. Rassie Erasmus, il coach, in passato ha accarezzato con affetto la nazionale di Quesada. Gli piace soprattutto in difesa ed in mischia. «Magari l’Italia è undicesima nel ranking, ma non possiamo permetterci di sottostimarli. - dice - Ogni volta che li abbiamo incontrati ci hanno sempre portato al limite. Le carezze di Rassie sono contraccambiate da Quesada: «Erasmus è il miglior allenatore del mondo ed è sempre stato molto gentile nei suoi giudizi anche su di me. Sa valutare bene il valore dell’Italia, le sue non sono frasi di circostanza. Contro di loro se vogliamo avere una chance dobbiamo essere imprevedibili. Lo scorso anno in due partite su tre siamo stati attaccati a loro. Sarà difficile ma vogliamo giocarcela».

In classifica l’Italia è fanalino di coda del girone nord. La sfida aprirà il trittico che porterà gli azzurri ad affrontare anche Argentina e Fiji mentre il Sudadrica sfiderà Francia e Irlanda prima del weekend londinese che assegnerà il titolo. In campo l’esordio di Samuele Locatelli in terza linea con Fusco in mediana e il rientro per Ange Capuozzo. Si gioca oggi alle 12.40, nel pugilato si chiama «sottoclou» ma nel rugby ogni sfida è per la vita. TV: diretta Sky e Tv8