Sarrazin si è svegliato dal coma: come sta lo sciatore francese dopo l'intervento alla testa

Cyprien Sarrazin è sveglio e cosciente. Dopo ore di grande apprensione, ecco la notizia che tutti gli appassionati di sci alpino attendevano. Lo sciatore francese era stato sottoposto a un'operazione per ridurre l'ematoma intracranico causato dalla terribile caduta di venerdì durante la prova cronometrata della discesa libera di Bormio.

Lo ha reso noto la Federazione francese di sci (FFS). "Dopo l'intervento di venerdì sera all'ospedale di Sondalo, vicino a Bormio, Cyprien Sarrazin è sveglio e cosciente. Le sue condizioni sono stabili. Sarà tenuto sotto osservazione per un periodo indefinito, afferma il dottor Stéphane Bulle, medico della squadra francese di sci alpino" , si legge nella nota.

Sarrazin, numero 2 al mondo della scorsa stagione nella discesa libera, era caduto rovinosamente venerdì 27 dicembre dopo un salto nella seconda prova cronometrata sulla Stelvio. Il francese, che stava realizzando il miglior tempo ed era stato il più veloce anche giovedì nella prima prova, è letteralmente volato in aria su un salto a tre quarti dei 3.442 metri della Stelvio, in fondo al muro di San Pietro, nel tratto che immette nei curvoni finali che portano al traguardo, battendo con violenza la schiena e scivolando poi nelle reti. L'air bag di protezione si è aperto. Subito sono scattati i soccorsi con l'intervento dell'elicottero, con il quale l'atleta è stato trasportato in ospedale, mentre la prova veniva interrotta per circa 25 minuti. Fortunatamente lo sciatore di Gap era stato ritrovato cosciente al momento dei primi soccorsi, ma è stato ricoverato in terapia intensiva. Il francese, vincitore a Bormio appena un anno fa, aveva fatto segnare il miglior tempo nella prova del giorno prima, dopo aver colto un secondo posto a Beaver Creek in SuperG.

Cyprien Sarrazin Crash at Bormio, Italy | cyprien sarrazin Head injury | chute de Cyprien Sarrazin



Full video https://t.co/iij9UcVKtX pic.twitter.com/kC8kkF71Sz — Official Email (@official11929) December 27, 2024

Quello di Sarrazin non è stato l'unico incidente di ieri. Nello stesso punto erano caduti l’americano Negomir volato nelle reti e anche se con un impatto meno violento, lo svizzero Mettler (è riuscito a rialzarsi, pur con dolori assortiti). Infine, la parte alta della Stelvio, la zona è quella del Pian dell’Orso, era costata cara anche a Pietro Zazzi. L'azzurro ha inforcato una porta con il corpo e pure nel suo caso è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale.

Gli accertamente hanno riportato la frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra. Zazzi è stato operato sabato mattina a Milano, intervento a cura dell'equipe della commissione medica Fisi. Per lui stagione già finita.