Le scelte di Velasco verso Parigi 2024: torna in azzurro Paola Egonu

Paola Egonu ritorna in Nazionale. Il nuovo ct dell'Italvolley femminile, Julio Velasco, ha deciso di includere la giocatrice più famosa nella lista delle trenta convocate, che potranno giocare nel corso della Volleyball Nations League 2024.

Egonu, 25 anni, opposto della Pro Victoria Monza, era stata al centro di numerose polemiche, legata al rapporto conflittuale con il precedente ct Davide Mazzanti. Una situazione deflagrata fino all'esclusione dalla squadra nazionale. Si riproporrà dunque ancora il tema della convivenza in campo tra Egonu e Kate Antropova. Un'ipotesi per ora esclusa da Velasco. Ritorno in azzurro anche per il libero Monica De Gennaro e la schiacciatrice Caterina Bosetti. Fuori invece Chirichella, Squarcini e Parrocchiale.

La Volleyball Nations League quest'anno rappresenterà un appuntamento chiave della stagione perchè qualificherà le Nazioni non ancora qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024. L'Italvolley femminile al momento occupa la quinta posizione (338,7 punti) del ranking mondiale ed è la nazionale meglio classificata tra quelle non ancora qualificate ai Giochi Olimpici. I cinque posti ancora disponibili verranno assegnati in base al ranking mondiale al 17 giugno al termine della fase a gironi della VNL.

Le 30 azzurre (divise per ruolo)

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Bosio, Alessia Orro, Giulia Gennari

Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Stella Nervini, Myriam Sylla, Rebecca Piva, Loveth Omoruyi, Martina Bracchi, Gaia Giovannini

Centrali: Marina Lubian, Linda Nwakalor, Anna Danesi, Alessia Mazzaro, Sara Bonifacio, Sarah Fahr, Yasmina Akrari, Emma Graziani, Benedetta Sartori

Opposti: Sylvia Nwakalor, Paola Egonu, Camilla Mingardi, Ekaterina Antropova

Liberi: Ilaria Spirito, Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Ilenia Moro.

Il calendario

Le azzurre esordiranno nella Volleyball Nations League ad Antalya (14-18 maggio) dove troveranno sulla loro strada: Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia. Nella tappa successiva saranno impegnata a Macao (29 maggio - 2 giugno) per affrontare Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e Cina. Nella terza settimana di gioco, in programma a Fukuoka (11-16 giugno), la nazionale femminile scenderà in campo contro: Canada, Corea del Sud, USA e Serbia. La Final 8 si disputerà a Bangkok (Thailandia) dal 20 al 23 giugno.

Il programma della partite (orari di gioco italiani)

Week 1 (Antalya, Turchia)

14 maggio: Italia-Polonia ore 19

16 maggio: Germania-Italia ore 13

17 maggio: Italia-Bulgaria ore 19

18 maggio: Italia-Turchia ore 19

Week 2 (Macao, Cina)

29 maggio: Italia-Francia ore 10

30 maggio: Repubblica Dominicana-Italia ore 6.30

1 giugno: Brasile-Italia ore 6.30

2 giugno: Italia-Cina ore 13.30

Week 3 (Fukuoka, Giappone)

11 giugno: Italia-Canada ore 12.20

14 giugno: Italia-Corea del Sud ore 12.30

15 giugno: Italia-USA ore 8.30

16 giugno: Italia-Serbia ore 8.00

Fase finale: Bangkok, Thailandia

Quarti di finale

20 giugno

21 giugno

Semifinali

22 giugno

Finali

23 giugno