Taekwondo, il mondo a Roma

Roma torna capitale mondiale del taekwondo e diventa una crocevia della corsa olimpica verso Los Angeles 2028 con i primi punti di qualificazione che verranno assegnati proprio al Foro Italico. Al via oggi la tappa del Grand Prix: quattro giorni di sfide con 367 atleti in rappresentanza di 57 paesi. In gara 128 uomini e altrettante donne, ai quali si aggiungeranno 61 uomini e 50 donne nel World Para Taekwondo Grand Prix, integrato per la prima volta nel programma della manifestazione. L'Italia al via con 15 atleti, di cui 4 nel Para Taekwondo. «Ma i nostri azzurri non avranno vita facile, saranno presenti tutti gli ultimi atleti olimpici, ci giocheremo le nostre carte», ha detto Angelo Cito, n.1 della Fita. Nella quattro giorni romano spazio anche per il Kim e Liù: tra le protagoniste sette giovani atlete siriane provenienti dal campo profughi di Azraq, in Giordania. «Al Foro Italico il mondo si unisce», così l'ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris.

Ieri la cerimonia di apertura nella cornice suggestiva di Piazza di Spagna con le spettacolari

esibizioni del Ciao Team della Federazione Italiana Taekwondo e del Demo Team della World Taekwondo (nella foto). Annunciato un annullo speciale di Poste Italiane il 7 giugno per celebrare il 60° anniversario della Fita.