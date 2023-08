Galoppo, tutto il meglio del fine settimana, in Italia e nel mondo

Il premio Merano sarà il protagonista della domenica italiana, aspettando il prossimo fine settimana che ha in programma l'atteso e tradizionale "Premio Città di Varese". In Europa e nel mondo, una raffica di Corse di Gruppo aspettano appassionati e scommettitori. In Italia, tra sabato e domenica, saranno in funzione gli impianti di Merano, Varese e Livorno, ma prima di analizzare le corse future, uno sguardo a ciò che è successo nella settimana a cavallo di Ferragosto.

In Europa

Domenica 13 agosto

A Hoppengarden – Berlino nel “Westminster 133rd Grosser Preis von Berlin”, prova di Gruppo 1 per 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2.400 metri, vince il favorito Simca Mille in sella Alexis Pouchin, secondo Sisfahan, terzo Assistent

A Deauville (FR) nel “Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques le Marois” prova di Gruppo 1 per 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.600 metri in pista dritta, vince Inspiral con in sella Lanfranco Dettori, secondo Big Rock, terzo Light Infantry. Inspiral bissa la vittoria dell’anno precedente e il mitico Lanfranco fa addirittura Poker, aggiudicandosela per ben 4 anni consecutivi, doppietta con Palace Pier e doppietta con Inspiral. Il fantino italiano non smette di stupire e pensare che ha deciso di smettere a fine dicembre. Lo farà davvero? Sinceramente, crediamo proprio di no.

In Italia

Omaggio ad uno dei più forti trottatori italiani, Vernissage Grif, che nella notte di Ferragosto ha rispettato il pronostico vincendo il "Premio Città di Montecatini", prova di GR1 sui 1640 metri. ll figlio di Varenne domina la sua Batteria e poi vince senza patemi la Finale in un eloquente media al chilometro 1 minuto 11 secondi e 3 decimi. Il campione allenato da Alessandro Gocciadoro di proprietà di Gennaro Riccio infila la sua 41esima vittoria portando a oltre 1,3 milioni di Euro i premi vinti. Eccezionale.

Vernissage grif (fonte Vendopuledri.it)

Il Palio di Siena, quello dedicato alla Madonna dell’Assunta lo vince il cavallo Zio Frac, che alla sua quarta corsa raddoppia i successi, oltretutto da “scosso”. La carriera la corrono: Tartuca, Chiocciola e Giraffa, Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice, a vincerla è l’Oca. Sempre fantastico ed intrigante il solo, unico ed ineguagliabile, Gr1 italiano.

Il programma del fine settimana

Nel Mondo, raffica di corse di gruppo, noi vi ricordiamo i GR1. Si comincia al di là dell’emisfero, ovvero in Australia, dove si corre il “Winx Stakes”, corsa dedicata alla femmina più vincente della storia moderna, Winx appunto (foto di copertina). La corsa per i cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.400 metri ha raccolto 16 partenti + tre riserve. Il nostro favorito è Zaaki, a seguire King Colorado. Corsa ovviamente incertissima. In Usa c’è il meeting di Del Mar dove spicca le “Oaks” per le femmine di 3 anni sulla distanza dei 1.700 metri, 10 partenti. La nostra favorita è And tell me nolies, che avrà a bordo il nostro Antonio Fresu, a seguire Window shopping. Attenzione anche all’imbattuta Big pond.

In Europa continua il meeting di Deauville, due le corse di Gruppo 1 Il “Prix Romanet” ed il “Prix de Morny”. La prima riservata alle femmine di 4 anni ed oltre sulla distanza dei 2.000 metri registra 8 partenti. L’ultima a vincere la corsa è stata Aristia un po’ a sorpresa. La nostra favorita è Above the curve, la figlia di American Pharoah può vincere dopo le belle prestazioni al Curragh e Goodwood. C’è da battere però Via Sistina. La seconda corsa di gruppo 1, il “Prix Morny”, è riservata ai cavalli di 2 anni. Al via in 9. Occhi puntati sugli imbattuti River tiber e Vandeek.

In Italia c’è un bel fine settimana al Maia di Merano;

: si corre il sabato e la domenica. Il clou sarà nel pomeriggio domenicale con il Premio Merano e il Premio delle Aste.

Sabato a Varese è da segnalare l’handicap intitolato ad Ancilla e Disma Ferrario sulla distanza dei 1.600 metri, mentre domenica a Livorno, il miglior handicap è il “Premio Palio Marinaro”.

Come di consueto proviamo a fare un'analisi delle corse principali.

"Premio Merano", Listed race per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2.400 metri, 7 partenti. Due gli ospiti, il quinto del Derby Italiano Lips freedom e Quebueno terzo in corsa di gruppo 3 a Magdeburgo. Gli italiani schierano nell’ordine Angel’s trumpet, Clarenzio Fan, Lago maggiore, Permare, Sopran pechino. Per blasone c’è un solo cavallo Clarenzio fan, poi però a Merano tutto può succedere.

Il "Premio SGA" è un handicap principale C per cavalli di 3 anni sui 2.200 metri. 12 al via, 7 maschi, 4 femmine ed un castrone. Il nostro favorito è Il frantoio, top weight della gara, seguito da La bagarre e Sopran Polluce in progresso.

"Premio Ancilla e Disma Ferrario" handicap per cavalli femmine di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.600 metri, corsa apertissima, noi scegliamo jar jar binks, miami of delano, Mimueh cavalla che punta al tris.

“Premio Palio Marinaro” handicap per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1950 metri. Passerotto punta dritto al primo posto abbondantemente alla sua portata con questi avversari, attenzione ad Olimpic Hero ed al pesino Re di Renaccio.

L'Estate non è ancora finita... al galoppo!