Belen furiosa con il benzinaio, il lato B di Michelle Hunziker, Luca Onestini lasciato per colpa dell'AI

Weekend tempo di gossip. C'è chi insulta benzinai (Belen), chi ha perso l'amore per colpa dell'AI (Luca Onestini), chi torna a mostrare il lato B (Michelle Hunziker) e chi non viene riconosciuto (Ezio Greggio).

Belen Rodriguez, lite furiosa dal benzinaio in Sardegna: volano parolacce

Le vacanze in Costa Smeralda di Belen Rodriguez sono state sì rigeneranti - come ha detto lei sui social - ma anche un tantino movimentate a giudicare dall'ultimo video diventato virale sui social, nel quale Belen insulta un benzinaio sardo. L'argentina è entrata in una stazione di servizio per fare rifornimento al suo imponente Suv, aggirando un divieto: è scesa dall'auto, ha spostato un birillo che impediva il passaggio in quell'area (causa botola aperta) e si è piazzata davanti al distributore, scatenando l'ira del gestore. "S cusami, io ti dico che non puoi passare: perchè hai spostato il birillo", ha tuonato il benzinaio, mentre il collega riprendeva la scena col telefonino, e per tutta risposta Belen ha replicato: "Perché lei mi sta sul ca***". E il battibecco non si è fermato : "Anche lei mi sta sul ca***, quindi? Cosa vuol dire?" . A quel punto la showgirl ha fatto retromarcia e si è allontanata dal benzinaio. E il rifornimento?

Michelle Hunziker, trucco al lato B per l'ultimo spot ed è subito flashback

Ricordate il celebre spot dell'intimo Roberta, dove una giovanissima Michelle Hunziker (17 anni) mostrava il suo lato B per promuovere l'ultimo modello di tanga del brand? Ecco, trent'anni dopo Michelle - che nel frattempo è diventata famosa - torna a mostrare il suo lato migliore ma questa volta sui social network. La conduttrice svizzera ha condiviso con i suoi follower di Instagram il backstage del suo ultimo servizio fotografico, dove sfoggia biancheria intima di un popolare marchio, e si è lasciata immortalare mentre il truccatore le mette il fondotinta sui glutei. Tra risate e ironia per Hunziker è stato come fare un salto nel passato, ricordando il vecchio spot che le ha aperto le porte del successo.

Luca Onestini, è finita con Aleska Genesis: "Chiedeva all'AI se stare insieme a me"

La fine della storia d'amore tra Luca Onestini e Aleska Genesis ha del surreale. L'ex di Uomini e donne sembrava aver ritrovato la serenità al fianco della modella Aleska, conosciuta nella casa del Grande Fratello in Sudamerica, ma la relazione è durata il tempo di un aperitivo. Lontano dalle telecamere Onestini e Genesis si sono frequentati per alcuni giorni poi, durante una diretta social, Luca ha svelato che con Aleska ha chiuso. Il motivo? Una cena a scrocco della modella e della sua famiglia (che Onestini si è trovato a pagare senza saperlo) e l'ombra dell'Intelligenza Artificiale sul loro rapporto: " Aleska ha chiesto a ChatGpt se le conveniva stare con me. Cioè tu stai chiedendo all'intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Io scioccato ". E tanti saluti.

Ezio Greggio intervistato in Irlanda, ma non lo riconoscono: la reazione

L'intervista della settimana è di Ezio Greggio che, volato in Irlanda per assistere il “The Galway Races Summer Festival", è stato intervistato da un cronista irlandese. Niente di strano, se non fosse per il fatto che il giornalista non sapeva chi fosse Ezio Greggio e dalle domande lo si è capito.

Chi è il contatto più famoso della mia rubrica telefonica? Il mio ovviamente

"E' lui o non è lui? Certo che è lui!

Il conduttore di Striscia la notizia non ha fatto una piega e, ironico e sorprendente come sempre, ha risposto a tutte le domande e poi alla fine si è pure divertito: "". Il video dellaintervista in terra irlandese è finito sul web e ha fatto il giro della rete al grido di".