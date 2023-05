Mobilità green, Tps group annuncia la partnership con Pirelli

Tps Group sceglie di dare il proprio contributo alla mobilità green, incentivando l'utilizzo di mezzi di trasporto ecologici tra i propri dipendenti, che avranno a disposizione per spostarsi una flotta di e-bike del servizio Pirelli 'Cycl-e around'.

Si tratta di biciclette elettriche di ultima generazione, dotate di un sistema di pedalata assistita e con un'autonomia di 115 chilometri, che risulteranno disponibili presso gli uffici dell'azienda di Gallarate, San Benedetto del Tronto e Torino. I mezzi a due ruote saranno prenotabili comodamente attraverso una specifica applicazione, e potranno essere utilizzati non solo per effettuare gli spostamenti di lavoro o per coprire il tragitto casa-ufficio, ma anche per il tempo libero nel fine settimana.

Unitamente alla bicicletta elettrica, a tutti i dipendenti interessati ad accedere al servizio verranno consegnati tutti gli accessori necessari per spostarsi in città in tutta sicurezza e comodità: si va dal casco protettivo fino ad arrivare alla borsa all'interno della quale potranno essere riposti lucchetti e caricabatterie.

"Attraverso questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con Pirelli, stiamo rafforzando gli obiettivi di sostenibilità che sono parte integrante delle strategie del Gruppo Tps" , ha dichiarato in un comunicato ufficiale Alessandro Rosso, amministratore delegato dell'azienda che si occupa della realizzazione di servizi tecnici e ingegneristici per diversi settori industriali, in principal modo quello aeronautico.

"È un segnale di attenzione verso i dipendenti e verso l’ambiente" , ha aggiunto il Ceo di Tps Group, "per dare il nostro piccolo contributo per uno stile di vita più sano incentivando l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi a zero emissioni".