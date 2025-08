La festa, la convivenza, i figli, il tradimento: la storia tra Raoul Bova e Chiara Giordano

A sorpresa, dodici anni dopo il loro divorzio, Chiara Giordano torna al fianco dell'ex marito Raoul Bova per sostenerlo dopo lo scoppio dello scandalo per la pubblicazione delle chat con Martina Ceretti, la modella con la quale l'attore avrebbe avuto un flirt. "A stargli vicino, in questo momento difficile, c'è proprio la mamma dei suoi due figli maggiori. Un affetto familiare, un conforto da parte di chi lo conosce bene, ne conosce i limiti ma anche i pregi umani", riferisce il settimanale Chi, che parla del riavvicinamento tra i due ex. Una riconciliazione sancita anche dal fatto che l'attore ha scelto di affidarsi all'avvocato Annamaria Bernardini de Pace nella causa di affidamento delle figlie avute da Rocio e nel processo per estorsione legato alla pubblicazioni della sue chat private con Martina. Ma come si sono conosciuti Bova e Chiara Giordano e quanto è durato il loro matrimonio.

Il primo incontro

E' il 1997. Chiara Giordano ha 24 anni ed è una studentessa di Veterinaria. Raoul Bova è appena uscito da una relazione importante, quella con la collega Romina Mondello, e è reduce dal successo ottenuto nella fiction "Palermo Milano solo andata". L'incontro tra i due avviene durante una cena organizzata dall'attore nella sua casa romana, dove Chiara si presenta invitata dall'amica Rosita Celentano e tra loro c'è un vero e proprio colpo di fulmine. " A un certo punto ho iniziato a ballare il Meneito e lui credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici come eravamo noi ", racconterà Chiara anni dopo sulle pagine di Chi.

Il corteggiamento

Chiara è impegnata con la laurea fuori città ma il corteggiamento di Raoul la colpisce e decide di trattenersi a Roma, proprio su invito dell'attore. " Io dovevo ripartire dopo quel fine settimana, e invece lui m'invitò a rimanere. Tirai fuori dal cilindro una prozia che non vedevo da una vita e senza esitazione le telefonai e lei fu felice di ospitarmi ". L'iniziale frequentazione si trasforma ben presto in sentimento, così Chiara e Raoul, che ha appena firmato un contratto importante per le riprese della serie "Ultimo", iniziano una relazione che ben presto si trasforma in una convivenza a Roma.

La nascita di Alessandro Leon

Mentre Raoul conquista consensi in tv e al cinema, Chiara porta avanti progetti professionali paralleli. L'amore tra i due è così forte che l'attore fa un passo importante e le chiede la mano. Ma Chiara custodisce un dolce segreto che ritarda le nozze: è incinta del suo primo figlio. Raoul è impegnato nelle riprese di "Distretto di polizia" e "Il testimone" quando Chiara partorisce il loro primogenito, Alessandro Leon, il 29 gennaio 2000.

Il matrimonio

Raoul e Chiara coronano il loro sogno d'amore dopo la nascita di Alessandro, sposandosi nell'estate del 2000. Alla cerimonia, svoltasi a Roma, partecipano molti personaggi famosi, gli amici e i familiari dell'attore e della compagna e vista la popolarità di Bova, le foto delle nozze finiscono sulle prime pagine delle riviste di gossip.

La nascita di Francesco

Un anno e mezzo dopo le nozze Chiara annuncia la seconda gravidanza e pochi mesi dopo, in una clinica privata di Roma, viene alla luce Francesco. Per Raoul e la moglie si tratta di una gioia immensa che rafforza il loro legame, ma ad attenderli ci sono anche sviluppi lavorativi.

Al lavoro fianco a fianco

Tra il 2005 il 2011 Chiara e Raoul realizzano alcuni progetti professionali insieme. Chiara si è affermata come produttrice cinematografica e con la sua società di produzione firma due pellicole che vedono protagonista proprio Raoul Bova: "Sbirri" del 2009 e "Come un delfino" del 2011. Nello stesso periodo Raoul recita in pellicole di successo come "Ultimo 3", "Nassiriya - Per non dimenticare" e diventa regista nel suo primo corto "Amore nero". I lunghi periodi di lontananza, però, minano il loro rapporto.

La crisi e "Immaturi"

E' il 2011. Raoul è impegnato nelle riprese di "Immaturi - Il viaggio" e la lunga lontananza scatena incomprensioni con la moglie. Tra i due si crea una frattura insanabile e le voci, che vorrebbero Raoul vicino alla collega Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set del film di Genovese, complicano la situazione. L'attore e la moglie cercano di gestire la crisi tra le mura domestiche.

L'annuncio di addio

Dopo mesi di pettegolezzi e indiscrezioni Chiara e Raoul annunciano la definitiva separazione. Da tempo i due si sono allontanati e il "motivo" sembra essere Rocio Munoz Morales, la donna con la quale l'attore è da poco uscito allo scoperto. " La crisi con Chiara risale a tre anni fa. Io sto vivendo una storia serena con questa ragazza. Ma non voglio che lei diventi il capro espiatorio per la fine del mio matrimonio" , riferisce Raoul a Vanity Fair parlando della fine del matrimonio con Chiara.

La stampa parla di, Chiara è profondamente ferita e il divorzio si fa burrascoso in tribunale. Bova e la moglie rimangono, però, genitori e con gli anni la coppia è riuscita a trovare un equilibrio per il bene dei propri figli.