Eroine di sinistra

Il fatto di cronaca lo apprendiamo dall'ottimo Leonardo Panetta, corrispondente Mediaset da Bruxelles. E lo rilanciamo perché il caso singolo ci sembra esemplare di una situazione generale.

Ecco la storia. Estíbaliz Kortazar è una attivista di sinistra, già candidata di «Elkarrekin», il ramo basco di «Podemos». Bene. Scegliendo di fare esattamente ciò che il suo partito predica e difende ecco perché è la nostra eroina tempo fa per ragioni umanitarie decide di accogliere a casa sua, a Basauri, un immigrato irregolare. Qualche mese dopo la donna è costretta a fuggire

dalla sua abitazione dopo che l'uomo smette di partecipare alle spese, la molesta verbalmente, danneggia l'appartamento, cambia la serratura e aggredisce un amico di lei che prova a intervenire.

Ora l'attivista si è trasferita dal fratello, ricorre a un supporto psicologico e aspetta che il procedimento legale per riavere la sua casa arrivi a una soluzione.

Non raccontiamo la cosa perché vogliamo dimostrare - non siamo così populisti - che quando l'ideologia si scontra con il nudo dato di realtà a uscire sconfitta è sempre l'ideologia. Ma perché è una delle rare volte che, rispetto

ai buoni in astratto (quelli che vivono in zone dove il degrado causato dall'immigrazione di massa non arriva), c'è qualcuno che paga concretamente i costi delle proprie posizioni politiche.

E arriviamo al limite ineludibile del multiculturalismo. Che poi l'occupante abusivo vive come un re e il padrone di casa in esilio.

«Giù la maschera» va in vacanza. Ci vediamo il 26 agosto