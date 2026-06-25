Anche Stefano Massini protesta: "Chiusa la mia Riserva indiana"

"Cari amici, come scrivono i giornali, la nostra Riserva Indiana chiude. Anzi no, per l'esattezza viene chiusa. Dopo oltre 70 puntate in cui abbiamo ospitato quello che si muove di più interessante e diverso nella scena musicale italiana, la Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare. Silenzio totale, e vattene via. Amarezza? Sì, tanta. Soprattutto quando mi viene riferito di telefonate incredibili del tono non vogliamo più Massini in nessuno spazio Rai. Quella Rai di cui anche io pago il canone in nome di un servizio pubblico che dovrebbe essere di ognuno. Scandalo? Non c'è più, è tutto normale". Così in un post social il conduttore Stefano Massini (nella foto) commenta la chiusura del programma Riserva Indiana, andato in onda su Rai3 in access prime time dal lunedì al venerdì. Massini nel post ringrazia tutti gli ospiti di Riserva Indiana, "i cui nomi messi in fila forse serviranno a far capire meglio l'assurdità di questo azzeramento". Da Gianni Morandi a Lucio Corsi, l'elenco è lunghissimo. Questo "è quello che è stata Riserva Indiana in un anno e mezzo e quattro edizioni. Tantissimi altri sono i grandi (e i non ancora grandi) della musica italiana che erano pronti a entrare nella lista. Ma si sa: la politica decide tutto, in televisione.

E per le riserve indiane, in tutti i sensi, non c'è posto", conclude. Tra i commenti sotto il post social di Massini, c'è quello di Luca Barbarossa: "Sono molto dispiaciuto per te ma soprattutto per la Rai". E poi: "Non escludere il ritorno, come diceva il poeta".