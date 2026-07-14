Aperitivi al tramonto con musica dal vivo e visite guidate alla mostra su Portaluppi

Dagli aperitivi al tramonto con musica dal vivo alle visite a porte chiuse con colazione inclusa: i mesi estivi sono un'occasione per scoprire la splendida villa Necchi Campiglio del FAI (via Mozart 14) oltre ai consueti orari. La residenza fu progettata nei primi anni Trenta dall'architetto Piero Portaluppi e donata al FAI da Gigina Necchi Campiglio e Nedda Necchi nel 2001. Domani primo aperitivo serale "All'ombra delle magnolie" (18.30-20.30 oppure 21-23), e giovedì, ore 16, speciale visita guidata intitolata "Piero Portaluppi: disegnare la modernità". Le prossime visite si terranno: 19 luglio ore 15, 23 luglio ore 16, 26 luglio ore 15 e 30 luglio ore 16. Circondata da un ampio giardino con piscina, la dimora custodisce tre prestigiose raccolte d'arte: la collezione di quadri, arredi e suppellettili del XVIII secolo donata dai coniugi de' Micheli, con tele di Canaletto e Tiepolo, i capolavori del primo Novecento lasciati da Claudia Gian Ferrari, tra cui opere di De Chirico, Wildt, Sironi, Martini, Boccioni, Carrà, Campigli, e la Collezione Guido Sforni, con lavori di Picasso, Fontana, Modigliani e Matisse.

Da maggio, inoltre, a seguito del conferimento al FAI dell'intero patrimonio della Fondazione Piero Portaluppi, l'importante archivio di arredi, disegni, documenti e libri ha trovato nuova sede in uno spazio appositamente allestito all'ultimo piano della Villa, riallacciando il legame tra il celebre architetto e uno dei suoi progetti più noti e apprezzati.