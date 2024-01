Armi, droga e ricercati nelle stazioni violente. E rapina con il machete

Rapine e furti nelle stazioni ferroviarie. L'episodio più grave a Sesto San Giovanni: una rapina con un machete, con vittima un minorenne.

Nella notte di venerdì i soldati in servizio per l'operazione Strade sicure nell'area della stazione di Sesto Fs 1° Maggio sono intervenuti in via Gramsci, dove era appena stata commessa una rapina. I militari dell'esercito hanno subito chiamato i carabinieri, a loro volta intervenuti per eseguire l'arresto del presunto responsabile. Un 17enne italiano era stato minacciato da uno sconosciuto armato di machete, che lo aveva costretto a consegnargli il monopattino. La vittima ha chiesto aiuto ai militari che presidiavano la stazione e ha dato loro la descrizione del rapinatore. I carabinieri del Radiomobile di Sesto lo hanno rintracciato poco dopo e lo hanno fermato. È un 24enne anche lui italiano che abita in zona, è accusato di rapina aggravata e detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane ha numerosi precedenti penali per lesioni personali, rapina, furto, evasione, spaccio di droga e porto abusivo di armi.

L'accusa di spaccio è arrivata perché il 24enne aveva addosso, oltre al machete usato per la rapina, poco più di un grammo di eroina, la stessa quantità di Mdma e anche di metanfetamina e circa un quarto di grammo di cocaina. L'adolescente vittima della rapina non è rimasto ferito. L'arrestato è stato portato nel carcere di Monza.

In stazione Centrale a Milano invece la polizia lo scorso fine settimana ha arrestato tre persone: un cittadino algerino di 33 anni, irregolare in Italia, per furto aggravato; un altro algerino 20enne su cui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere; un cittadino straniero di 22 anni accusato di resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di venerdì il 33enne è stato fermato dalla Polfer, dopo che aveva rubato la borsa di una donna che stava mangiando in un locale della stazione. L'algerino risulta indagato anche per ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Sabato mattina gli agenti, sempre in Centrale, hanno arrestato il 22enne. Poco prima il ragazzo aveva rubato lo zaino a un viaggiatore. Quando gli operatori della security Fs lo hanno bloccato, il giovane ha cominciato a inveire contro di loro con in pugno un coltello a serramanico. I poliziotti lo hanno arrestato per resistenza e denunciato a piede libero per furto aggravato.

Domenica mattina infine gli agenti hanno fermato un algerino di 20 anni. Il giovane è stato controllato e dall'archivio è risultato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso novembre dal Tribunale di Bologna. Era quindi ricercato per furto e uso illecito di carte di credito.