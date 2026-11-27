Neanche il tempo di fare i conti (che, nonostante o grazie alle polemiche, sono ottimi: oltre 700mila presenze), che la Biennale Arte corre avanti. Il CdA, su proposta del presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha nominato la sceicca emiratina Hoor Al Qasimi curatrice della prossima edizione (8 aprile 26 novembre 2028). L’annuncio, ieri, ha colto tutti di sorpresa: molti però, in Italia e all’estero, hanno applaudito la nomina per l’autorevolezza del curriculum e le istituzioni che rappresenta.

Nata nel 1980 a Sharjah e figlia dell’emiro Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Hoor Al Qasimi è una curatrice con solidi studi alla Royal Academy of Arts di Londra. Appena ventenne ha cominciato a dirigere la Biennale di Sharjah e dal 2009 guida la Sharjah Art Foundation, piattaforma rilevante nella regione (ha firmato anche la Biennale di Lahore nel 2020 e quella di Sydney nel 2026). Già Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, è in cima alla lista «Power 100» di ArtReview nel 2024 e nel 2025 e per Le Monde è ambasciatrice del «soft power emiratino». Buttafuoco ne ha evidenziato la capacità di «costruire il caravanserraglio delle geografie e dell’Universale», riconoscendole «la vibrante presenza di mzn (armonia interiore)».

La nomina conferma il peso specifico del Golfo nel sistema dell’arte globale, seppur in forme diverse: Abu Dhabi ha puntato sulla costruzione di «über-musei», il Qatar si muove tra monumentali commissioni in patria (l’ultima a Richter) e a Venezia ha ottenuto un Padiglione ai Giardini dove da decenni non ne nasceva uno. Gli Emirati hanno investito sulla libera ricerca artistica (seppur, proprio alla Biennale di Sharjah del 2011, con qualche inciampo di censura). Dopo le criticità dell’ultima edizione e il taglio dei fondi europei, sarà molto interessante osservare come la Biennale Arte di Hoor Al Qasimi prenderà forma.