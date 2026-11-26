Il pubblico della Biennale ha deciso: sono l’artista statunitense Nick Cave e il padiglione dell’India, con la mostra «Geographies of Distance: Remembering Home» curata da Amin Jaffer all’Arsenale, in effetti di notevole impatto, i vincitori dei “Leoni dei Visitatori” della 61esima Biennale Arte appena conclusa. Per la prima volta, dopo le dimissioni della giuria in un’edizione infestata dalle polemiche politiche, è stato il pubblico a dire la sua (va detto che alcuni padiglioni molto visitati, come l’Austria, si erano “ritirati” dalle votazioni). «Si è colta l’occasione per rendere concreta la pratica di Pablo Picasso: un quadro vive soltanto attraverso la persona che lo guarda», ha commentato il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. La rassegna si è chiusa con poco più di 700mila visitatori (in linea con l’ultima edizione, pur durando tre settimane meno) e ha avuto il record delle partecipazioni nazionali, che erano cento.