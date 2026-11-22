Si è chiusa oggi, domenica 22 novembre, con 714.015 visitatori, di cui 29.387 durante la pre-apertura, e il numero di Partecipazioni nazionali più alto di sempre (100), dopo dieci giorni finali di dibattiti, conferenze, tavole rotonde e performance all’Arsenale, la 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia declinata sotto il titolo “In Minor Keys”, della curatrice Koyo Kouoh (morta nel 2025).

La Mostra, con la sua scia di polemiche per la presenza Russa che non sembra aver influito sulle presenze, è durata tre settimane in meno rispetto alle precedenti edizioni, venendo aperta al pubblico sabato 9 maggio per permettere l’allestimento del riqualificato Padiglione Centrale ai Giardini, grazie ai fondi del Ministero della Cultura.

Il successo della Biennale Arte 2026, dopo il record di visitatori della Biennale Architettura 2025 e della Biennale Cinema 2026, conferma il gradimento del pubblico italiano e internazionale per le mostre della Biennale.

Buono anche il successo “stampa”: sono stati 3.831 i giornalisti accreditati nei giorni di pre-apertura, di cui 2.725 internazionali, cui si sono aggiunti i giornalisti di agenzie, televisioni, radio, quotidiani, periodici, testate online che si sono via via accreditati durante i mesi di Mostra. Dal punto di vista della visibilità in rete: Il sito ufficiale labiennale.org ha registrato 1,3 milioni utenti attivi, 6,7 milioni di visualizzazioni di pagina, 17 milioni di eventi generati. I contenuti sulle piattaforme social hanno ottenuto complessivamente circa 144,9 milioni di visualizzazioni, generando circa 1,7 milioni di interazioni.Per il presidente di Biennale, Pietrangelo Buttafuoco: “la Mostra di Koyo Kouoh è stata una festa per gli occhi, proprio come lei l’aveva immaginata. Ha preso forma grazie all’impegno della sua Squadra e dell’intera Biennale che, nel realizzarla, ha cercato di rispettare la sua dichiarazione, divenuta testamento spirituale”.