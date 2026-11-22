Un’apparizione, a suo modo magica nel rivelarsi in maniera per me inattesa, come quelle che capitano in certi film di Paolo Sorrentino. È questa la sensazione che mi ha provocato la vista di tre gemelli protetti nelle loro culle, appoggiate per terra e disposte in fila indiana poco prima delle porte dell’ingresso principale del Policlinico Gemelli, insieme alla loro mamma già indaffarata a organizzare il primo viaggio verso casa.

Non è stato certamente un evento così comune vedere tre gemelli tutti assieme, motivo per cui mi sono affrettata a raggiungere Vittorio nella sua stanza per raccontargli tutto e mi ha fatto piacere sentirgli dire che considerava quell’incontro come un segno benaugurante. La sua riflessione mi ha fatto pensare a una stella cometa natalizia arrivata con qualche settimana di anticipo che porterà sicuramente bene. Può succedere anche questo nel mondo a parte del Gemelli, spesso più vero di quello che lo contiene.

Lo stesso giorno gli era stata finalmente rimossa la cannula della tracheostomia ed eravamo tutti rasserenati nel sapere che non erano previsti punti di sutura sulla ferita, ma solo qualche cerotto che sarebbe bastato a far richiudere spontaneamente il minuscolo foro.

E così Vittorio, dopo il reparto di terapia intensiva e quello di pneumologia, si prepara al terzo trasloco e si avvia, accompagnato dal solito corteo familiare, verso il reparto di riabilitazione. C’è un bel po’ di strada da fare all’interno dell’ospedale, e mentre cammino lungo quei labirintici corridoi dove il pericolo di smarrirsi non viene mai meno anche dopo quasi due mesi di frequentazione, continuo a pensare a tutte le competenze e le attenzioni che hanno reso possibile questo percorso, ai giovani medici che portano entusiasmo e ai professori che mettono a disposizione la loro esperienza. E poi c’è il paziente, con la sua storia, le paure giustificate e, almeno nel caso di Vittorio, qualche resistenza ingiustificata. Nel suo primo giorno nel nuovo reparto, Vittorio ha già fatto due sedute di fisioterapia, niente male per uno che non ha mai messo piede in una palestra e le cui corse sono state soltanto verso musei, chiese e monumenti. Da quando stiamo insieme gli ho sempre detto di rallentare, perché nessuno riusciva a tenere il suo passo, come se la curiosità per il suo Paese delle meraviglie lo facesse volare, mentre noi dietro arrancavamo. Ora è il tempo del passo andante.