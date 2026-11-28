Una piccola macchina fotografica ricevuta in regalo dal padre, i concerti dei Beach Boys, i muri dei parcheggi, la fidanzata, la madre e il pianoforte. È da questi frammenti di vita quotidiana che, a metà degli anni Settanta, nasce la passione di Bryan Adams per la fotografia. Una passione che negli anni è diventata una vera e propria attività artistica, parallela alla carriera musicale che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Ora, a Roma, una grande mostra ripercorrerà oltre trent’anni del suo lavoro dietro l’obiettivo.

Dal 6 dicembre 2026 al 24 gennaio 2027, il WeGil di Roma ospiterà #SHOTBYADAMS, la mostra promossa dalla Regione Lazio e realizzata da Aletheia Elpis in collaborazione con LAZIOcrea e Crossover, con il supporto di Ital Communications in qualità di partner. L’artista sarà personalmente nella Capitale il 5 dicembre, alle ore 18, per l’apertura ufficiale dell’esposizione presso il polo culturale di largo Ascianghi 5.

Attraverso circa 130 opere, la mostra, curata da Anke Degenhard, Lorena Magliocco e Raffaele Quattrone, racconta le diverse anime della produzione fotografica di Adams: dai ritratti dei grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo internazionale alle immagini di uomini segnati dalla guerra e di persone rese invisibili dalla marginalità sociale. Quattro le sezioni in cui si articola il percorso espositivo: #SHOTBYADAMS, In Colour, WOUNDED: The Legacy of War e Homeless. A legarle è un interrogativo comune: che cosa accade quando qualcuno accetta di stare davanti allo sguardo di un altro?

Conosciuto in tutto il mondo come musicista e autore di canzoni, Adams affianca fin dagli anni Novanta alla sua carriera musicale una riconosciuta attività fotografica. Nel tempo, il suo interesse si è concentrato soprattutto sul ritratto, dando vita a una produzione nella quale personalità celebri, corpi segnati dalla guerra e persone ai margini della società sono accomunati dalla stessa attenzione per l’individuo e la sua identità.

“Sono particolarmente soddisfatta di accogliere al WeGil, polo culturale della Regione Lazio, #SHOTBYADAMS, una mostra di respiro internazionale che abbiamo fortemente voluto portare a Roma. Bryan Adams, artista conosciuto in tutto il mondo per la sua musica, ha saputo affermarsi anche nella fotografia, sviluppando uno sguardo originale e sensibile, capace di raccontare tanto i grandi protagonisti dello spettacolo quanto storie di fragilità e impegno sociale. Il nostro obiettivo è fare del WeGil uno spazio culturale sempre più aperto, vivo e accessibile a tutti, capace di avvicinare il pubblico all’arte e favorire l’incontro tra culture, linguaggi e nuove generazioni. Con questa mostra rafforziamo ulteriormente la sua vocazione internazionale, confermando la volontà della Regione Lazio di valorizzare questo luogo come punto di riferimento per la vita culturale della Capitale”, sottolinea Simona Renata Baldassarre, assessore regionale alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile.

“Con #SHOTBYADAMS il WeGil conferma la sua consolidata attitudine a ospitare grandi eventi, in virtù della sua straordinaria capacità di attrarre appuntamenti dal respiro cosmopolita. La presenza di Bryan Adams, autentica star mondiale dall’eccezionale palmarès, all’apertura della mostra rappresenta inoltre la consacrazione del ruolo di primo piano nel panorama artistico assunto da questo hub culturale voluto dalla Regione Lazio nel cuore della Capitale, di cui LAZIOcrea, con orgoglio e passione, cura la gestione e la programmazione”, aggiunge Giuseppe Sacco, presidente di LAZIOcrea.

Le quattro anime della mostra

Immagini nate in contesti e momenti differenti dialogano tra loro lungo un percorso che invita a riflettere sul rapporto tra chi guarda e chi viene guardato. Al centro dell’obiettivo di Adams non c’è una categoria sociale, ma la singola persona, il modo in cui sceglie di mostrarsi, la sua vulnerabilità e la sua dignità. Il ritratto diventa così uno spazio di relazione, senza cancellare la distanza che separa il fotografo da chi si trova davanti alla macchina fotografica.

Nella sezione #SHOTBYADAMS, amici e personalità della scena internazionale si confrontano con l’obiettivo portando con sé la consapevolezza della propria immagine pubblica. Adams non cerca necessariamente di smantellare questa costruzione, ma la utilizza per lasciare spazio alla posa, all’ironia, all’eccentricità e, talvolta, a una dimensione più intima. Chi viene immortalato non è soltanto il soggetto della fotografia, ma partecipa attivamente alla sua costruzione. Tra il controllo della posa e la spontaneità dell’incontro, il ritratto diventa il risultato di un dialogo tra due sguardi.

Con In Colour, invece, l’attenzione si sposta sul colore e sulla costruzione visiva dell’immagine. La dimensione cromatica non rappresenta soltanto una scelta estetica, ma uno strumento attraverso il quale il fotografo orienta lo sguardo dello spettatore e modifica il rapporto tra soggetto, corpo e spazio. Accostata alle altre sezioni, questa selezione di opere permette di apprezzare la varietà delle soluzioni espressive adottate dall’artista, senza perdere di vista la centralità della persona ritratta.

I volti e le ferite della guerra

Il percorso assume una dimensione ancora più intensa con WOUNDED: The Legacy of War, la sezione dedicata ai militari britannici rientrati dalle missioni in Afghanistan e Iraq. Uomini e donne i cui corpi portano i segni della guerra, raccontati attraverso immagini che rendono più difficile mantenere la distanza tra spettatore e soggetto.

Cicatrici, amputazioni e protesi sono visibili, ma non diventano uno spettacolo, né rappresentano l’intera identità delle persone fotografate. Il corpo diventa il luogo in cui la storia ha lasciato il proprio segno, senza tuttavia identificarsi completamente con essa. Adams invita così a riconoscere la vulnerabilità di chi ha vissuto la guerra senza ridurlo alle proprie ferite, restituendogli forza, orgoglio, dignità e complessità.

Con Homeless, infine, l’obiettivo si sposta sulle persone senza dimora incontrate dall’artista a Londra attraverso The Big Issue, il periodico britannico che offre opportunità di reddito a chi vive in condizioni di povertà ed esclusione sociale. Non una rappresentazione astratta della marginalità, ma una raccolta di volti, posture e storie individuali che la fotografia non pretende di raccontare nella loro interezza.

Nella frenesia della vita urbana, lo sguardo dei passanti spesso scivola oltre chi vive ai margini della società. Adams, al contrario, sceglie di fermarsi e invita lo spettatore a fare altrettanto, restituendo visibilità a persone quotidianamente ignorate.

La fotografia diventa dunque un’occasione di incontro, un modo per riconoscere la presenza dell’altro senza pretendere di parlare al suo posto. “La questione diventa allora come guardare. Le fotografie di Bryan Adams sembrano suggerire una possibilità: avvicinarsi abbastanza da riconoscere l’altro e rimanere abbastanza lontani da non appropriarsene. È la distanza necessaria”, spiegano i curatori Anke Degenhard, Lorena Magliocco e Raffaele Quattrone.

L’iniziativa benefica

La mostra romana sarà anche un’occasione di solidarietà. La ricerca fotografica di Bryan Adams si intreccia, infatti, con un impegno sociale che da anni accompagna la sua attività artistica. In occasione dell’esposizione, il musicista firmerà 100 copie di #SHOTBYADAMS, che saranno messe in vendita durante la serata inaugurale. L’intero ricavato sarà devoluto alla Bryan Adams Foundation, attraverso la quale l’artista sostiene iniziative benefiche. Un gesto concreto che estende il significato della mostra oltre le sale espositive, trasformando l’incontro con l’arte in un’occasione per aiutare gli altri.