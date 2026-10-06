Un viaggio nel tempo al Palazzo Mediceo di Seravezze: la visita guidata rievocativa al Museo del Lavoro

In occasione del 30esimo anniversario del Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica, il suggestivo scenario di Palazzo Mediceo a Seravezza, patrimonio mondiale Unesco, si appresta a ospitare uno speciale evento inserito nell’ambito del Festival “I Musei del Sorriso”. Il Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica è una vera e propria cassaforte di identità e memoria locale, dove si conservano le radici profonde di una comunità legata alla fatica, all’ingegno e alla vita di tutti i giorni, a quell’Italia della memoria che si sta andando perdendo e che grazie a queste iniziative continua a vivere e a essere tramandata di generazione in generazione.

L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre 2026 alle ore 17.30 con la visita guidata rievocativa dal titolo “Il Museo: uno Stargate per viaggiare nel tempo tra l’800 e il ’900”. L’iniziativa proporrà un’esperienza immersiva pensata per far rivivere ai partecipanti la storia, i mestieri e le tradizioni locali attraverso un percorso unico in cui il passato prende forma e il futuro trova radici. L’evento utilizza la metafora dello stargate, la celebre porta delle stelle della fantascienza, per permettere ai visitatori di attraversare un confine invisibile e ritrovarsi catapultati nella vita, nelle storie e nelle tradizioni contadine della Versilia storica tra l’Ottocento e il Novecento. Ogni elemento esposto si trasforma in una chiave di lettura del passato: uno strumento da lavoro testimonia un’abilità manuale o un’antica professione, un oggetto domestico disvela i ritmi della vita familiare, mentre un semplice attrezzo consente di recuperare saperi e manualità ormai dimenticati. Durante il percorso, il racconto prende corpo grazie all’interazione con figure rievocative, capaci di trasformare la semplice osservazione in un’immersione diretta nella memoria storica.

L’evento è curato da Debora Simonelli, con la collaborazione di Stefania Neri e la partecipazione diretta dei personaggi del museo, che accompagneranno il pubblico lungo un viaggio rievocativo nei secoli scorsi. L’iniziativa vede la collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui la Fondazione Terre Medicee, il Sistema Museale della Provincia di Lucca, Artex, Cna e Unicoop Firenze.