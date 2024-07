A 92 anni dona gli organi e salva quattro vite: "La generosità di nonno Toni non ha età"

Ascolta ora 00:00 00:00

È una bellissima storia quella riportata dall'Associazione sarda trapiantati Odv di Nuoro, che ha raccontato con un post su Facebook, la grande generosità di Toni (Antonio Bua), un anziano di Ovodda, comune della Barbagia in provincia di Nuoro.

Da sempre la sua numerosa famiglia, con tanti nipoti e pronipoti, conosceva il suo desiderio, quello di poter donare al momento della morte i propri organi: " Se posso aiutare qualcuno, è giusto che i miei organi lo possano salvare ", aveva ripetuto più volte nonno Toni durante la sua lunga vita. E così è stato.

Bua era ricoverato da giorni all'ospedale di Nuoro, in seguito alle complicanze provocate da un'emorragia cerebrale, così i parenti appena saputo che per lui non c'era speranza e che i suoi organi avrebbero invece potuto salvare altre vite, conoscendo le sue volontà hanno dato subito l'assenso per il prelievo. Il riserbo in questi casi è strettissimo, nessuno sa a chi o dove andranno questi organi o quali siano stati espiantati. Si parla di un rene, trovato dai medici in ottime condizioni e poi messo a disposizione della Banca Nazionale delle Donazioni.

Le parole dell'associazione

" Salutiamo un uomo che in terra ha dato grande affetto, lasciandoci in terra un dono lungo, giusto e diretto. - ha scritto Graziano Verachi presidente dell'Associazione trapianti Odv di Nuoro parlando dell'anziano -. La generosità dimostrata in tante occasioni dalla nostra comunità è stata confermata ancora una volta ".

Durante i funerali di "Tziu Toni", come veniva chiamato da tutti in paese, ha partecipato tutta la piccola comunità di 1500 abitanti, che si sono stretti intorno alla famiglia. Durante l'omelia il parroco ha ricordato sottolineato l'anziano " ha pensato soprattutto a far bene agli altri ". Commovente anche il ricordo della sindaca di Ovodda, Ilenia Vacca: " Ci scalda il cuore sapere che il bellissimo ricordo che abbiamo di Tziu Toni resterà ancora più indelebile, perché, grazie ai familiari, ha restituito una speranza a chi soffriva e che ora potrà rinascere ".

La situazione in Italia dei trapianti d'organo

Gli italiani sono un popolo generoso, a dirlo anche i dati sui trapianti secondo il Ministero della Salute riferiti al 2022, ultimo dato disponibile quindi probabilmente sottostimato: " Per la prima volta le donazioni di organi in Italia hanno superato quota 1.800 in un anno, con un significativo incremento anche dei trapianti: 3.887, il secondo miglior risultato di sempre ". La Sardegna ha avuto un ruolo importante, perché così come ha fatto nonno Toni, molte sono state le donazioni di organi.

Due anni fa era balzata agli onori della cronaca nazionale proprio la provincia di Nuoro secondo i dati quella più "generosa"proprio in questo campo.

Perché in tutte le nostre comunità continua a essere il forte il senso di fratellanza che anima la nostra gente

A confermarlo proprio la sindaca di Ovodda,che ne spiega il motivo: "".