Computer down in tutto il mondo: aerei a terra, banche bloccate, Borse ferme. È il cyber caos

Gravissimi disservizi informatici in tutto il mondo a causa di un presunto errore software nell'aggiornamento della piattaforma di Cybersecurity Crowd Strike. Gli esperti escludono si tratti di un attacco informatico ma nel frattempo i terminali di mezzo pianeta risultano bloccati. La maggior parte delle compagnie aeree non possono garantire i servizi, e nemmeno i voli, molte banche sono bloccate e la Borsa di Londra sta riscontrando interruzioni nella sua piattaforma di scambi. Anche Piazza Affari risulta essere stata bloccata in avvio per poi essere ripristinata. Il caos deriva dal fatto che il problema si è sviluppato sulla piattaforma Microsoft, usata dalla stragrande maggioranza delle aziende e delle compagnie mondiali, che di conseguenza registrano problemi nell'accesso ai loro sistemi.

Microsoft ha riferito che sta gradualmente risolvendo il problema, che i servizi cloud sono stati completamente ripristinati. ma le interruzioni a livello globale proseguono e sono massicce. American Airlines e Delta, due delle principali compagnie aeree del pianeta, hanno diversi voli fermi nei vari aeroporti. Disservizi si registrano anche con i pagamenti con le carte Visa ma anche sulla piattaforma di e-shopping Amazon. Anche la compagnia irlandere Ryanair ha dichiarato di essere vittima del disservizio, così come i computer della piattaforma media Abc che utilizzano l'impianto Microsoft sono down.

Sky News, invece, ha annunciato di essere inabile alla trasmissione nel Regno Unito e in Australia, al pari della Abc. Gli ospedali americani registrano problemi nell'accesso alle cartelle cliniche dei pazienti, due ospedali in Germania hanno annullato gli interventi chirurgici e nel Regno Unito le farmacie territoriali hanno bloccato l'erogazione dei medicinali con prescrizione in quanto non sono più i n grado di accedere ai database dei sistemi.

Telstra Group, una compagnia di telecomunicazioni australiana, ha annunciato il guasto dei suoi sistemi. Da questa mattina l'aeroporto di Berlino risulta essere bloccato e quello di Amsterdam Schipol rileva gravi ritardi. La compagnia Orange Klm ha sospeso tutti i voli. anche gli aeroporti italiani, sembrano subire conseguenze importanti, sia a Roma che negli altri grandi aeroporti, come quelli di Milano. Anche l'aeroporto di Zurigo ha annuciato di aver bloccato gli atterraggi, tranne per i voli già in arrivo.

Nel Regno Unito risultano gravi disservizi alle ferrovie ma non ai principali aeroporti. Per quanto riguarda l'aeroporto di Londra Stansted, la Bbc riporta che alcuni check-in vengono effettuati manualmente ma che i voli sono operativi. Le società ferroviarie riferiscono che i passeggeri devono attendersi disagi, spiegando che " non siamo in grado di accedere ai diagrammi dei conducenti in alcune località, il che comporta potenziali cancellazioni a breve termine, in particolare sulle reti Thameslink e Great Northern ". Anche a Washington Dc si rilevano problemi sulla rete ferroviaria e tutti i servizi sono stati sospesi. Diversa la situazione in Francia, dove all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle pressoché tutti i voli in partenza e in arrivo stanno subendo ritardi. Lo stesso sta avvenendo all'aeroporto di Praga. Anche Budapest si aggiunge agli aeroporti in tilt.

A Parigi ci sono enormi disagi anche nei sistemi informatici dell'organizzazione delle Olimpiadi, che prenderanno il via la prossima settimana.

Le avarie hanno colpito sistemi come la piattaforma My Info che Parigi 2024 ha messo in funzione questa settimana per raccogliere le informazioni relative agli eventi olimpici e ai loro partecipanti. Secondo l'EFE, nemmeno il servizio per la gestione degli, come quelli per la stampa, funziona.