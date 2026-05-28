Agesci apre alle guide Lgbt, svolta negli scout cattolici

L’Associazione guide e scouts cattolici italiani (Agesci) ha approvato un documento dedicato a identità di genere e orientamento sessuale e affettivo che traccia un solco. Il testo affronta il tema dell’accoglienza all’interno dell’associazione e chiarisce che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non possono essere considerati elementi sufficienti per escludere una persona adulta che chieda di svolgere un ruolo educativo.

Nel documento si legge: "L'Agesci ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate ad esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo". La posizione arriva al termine di un percorso avviato dopo il consiglio generale del 2022. In quella sede era stato dato all’associazione "il mandato di avviare percorsi capaci di creare spazi e occasioni di ascolto rivolti alle persone Lgbtqia+ - capi, capo, ragazzi e ragazze, presenti o già usciti dall'Associazione - così come alle Comunità capi, alle famiglie, alle Zone e alle Regioni, raccogliendo da tutte le parti riflessioni e testimonianze".

Il lavoro di ascolto, ha rimarcato ancora Agesci, è stato condotto secondo il metodo scout e partendo dalle esperienze concrete vissute nei gruppi: "In coerenza con il nostro stile scout, questo cammino è iniziato dall'ascolto delle persone che vivono quotidianamente la vita associativa, riconoscendo nei loro vissuti un punto di partenza imprescindibile. Le testimonianze raccolte hanno evidenziato una grande varietà di esperienze nei territori: accanto a percorsi di inclusione, in cui le Comunità capi hanno saputo valorizzare la diversità e creare ambienti sereni e trasparenti, sono emerse anche storie di sofferenza, silenzi e allontanamenti dovuti a pregiudizi, mancanza di strumenti o linguaggi non rispettosi".

Il documento è stato presentato come uno strumento di accompagnamento per le comunità associative: "Alla luce del cammino compiuto in Agesci, questo documento nasce con l'intento di essere un nuovo strumento di sintesi, accompagnamento e prospettiva, volto a sostenere la nostra credibilità educativa dell'accoglienza e della cura, quando queste si aprono al riconoscimento pieno del vissuto personale". Uno dei punti centrali accende i riflettori sul contrasto agli atteggiamenti discriminatori. Agesci ha posto l’accento sulla necessità di promuovere percorsi formativi e culturali contro l’omolesbobitransfobia, considerata un ostacolo alla piena partecipazione alla vita associativa: "Consapevoli che la pedagogia dell'accoglienza, radicata nella quotidianità del nostro servizio educativo, non è oggetto di discernimento, diventa imprescindibile promuovere percorsi volti al superamento di sentimenti e atteggiamenti omolesbobitransfobici. Tali sentimenti, infatti, costituiscono un ostacolo al riconoscimento, all'inclusione e all'integrazione nei nostri Gruppi, e in tutti i livelli associativi, di capi e capo, ragazzi e ragazze".

Nel testo viene inoltre sottolineata l’importanza della formazione dei capi, anche in relazione ai valori fondativi dell’associazione: "Dal cammino fatto, è emerso che il rispetto e il riconoscimento sono 'direzioni non trattabili' e che è irrinunciabile l'esigenza da parte dei capi e delle capo di formarsi, alla luce della Promessa, della Legge e del Patto associativo, per valorizzare la cura nei confronti della persona e per contrastare i pregiudizi derivanti dall'omolesbobitransfobia".

La decisione ha suscitato critiche da parte di Pro Vita & Famiglia. Il portavoce Jacopo Coghe ha contestato l’impostazione del documento, sostenendo che l’associazione si allontanerebbe dall’insegnamento della Chiesa cattolica: "L'associazione cattolica Agesci parla apertamente di identità di genere, nonostante il Magistero della Chiesa e tutti gli ultimi Pontefici abbiamo più volte, negli ultimi anni, denunciato a più riprese il rischio educativo e la 'colonizzazione ideologica' che arriva dall'ideologia gender. Cosa insegneranno i capi a bambini e adolescenti? Che ognuno potrà percepirsi di qualsiasi genere a prescindere dalla propria realtà biologica maschile e femminile? In barba a qualsiasi insegnamento del Magistero e del Catechismo della Chiesa Cattolica che dovrebbero invece essere i pilastri dell'attività di un'associazione cattolica".

Coghe ha poi rivolto un appello alle famiglie, chiedendo se siano consapevoli dell’orientamento assunto dall’associazione: "I genitori lo sanno? Le famiglie sanno che pensano di mandare i propri figli in una realtà formativa e cattolica, ma poi quest'ultima vara documenti e progetti sull'identità di genere? Lo avevamo già detto nel marzo 2023, quando denunciammo un progetto, sempre Agesci, inerente proprio 'l'identità di genere e l'orientamento sessuale'. Oggi come allora l'associazione tradisce la fiducia delle famiglie sugli insegnamenti impartiti a migliaia di bambini che, dagli 8 anni in sù, frequentano gli scout".