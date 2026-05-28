Roland Garros, Sinner ha un malore in campo a un soffio dalla vittoria: cosa è successo

Due set e mezzo dominati, poi arriva un malessere fisico che lo blocca letteralmente: Jannik Sinner si ferma alla fine del terzo set, per circa dieci minuti, sul punteggio complessivo di 6-3, 6-2, 5-4 in suo favore contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo ma poi inizia a sentirsi male.

Cosa dice all’arbitro

Sinner ha un evidente problema: sullo 0-40, si ferma e chiama il medical time-out per l’ingresso in campo del fisioterapista. “Sento che devo vomitare”, spiega Jannik all’arbitro di sedia, Aurelie Tourte. Dopo nemmeno 10 minuti rientra in campo e perde nuovamente il servizio, 5-5, il totale fa 16 punti persi consecutivamente. Alla fine cede il terzo set con il punteggio di 7-5, dovrà giocare il quarto se avrà la forza di farlo. Seduto in panchina si massaggia la gamba ma la problematica non sembra essere squisitamente muscolare, probabilmente c’è dell’altro.

La gara fino al malore

Grande avvio di Sinner nel primo set visto che strappa il break al suo avversario già nel secondo game portandosi 2-0: senza grandi patemi d’animo, l’azzurro impiega soltanto 35 minuti a chiudere 6-3 senza perdere mai il servizio. Nel secondo set il numero uno del mondo è ancor più incisivo: due break consecutivi, anche oggi e sotto il sole cocente di Parigi è ingiocabile, Sinner conquista un 6-2 senza appello, troppo netto il divario con Cerundolo. Il terzo set procede a vele spiegate fino al 5-2 quando avviene un fatto nuovo: Jannik cede il break a zero e inizia ad avere qualche problema alle gambe (una piccola contrattura?).

Il quarto set

Pur non al massimo della forma, si rivede qualcuno dei colpi di Sinner, specialmente con il dritto. Il numero uno del mondo torna a vincere il punto sul turno di servizio ma Cerundolo sta meglio fisicamente e gli strappa il break, Jannik va sotto 3-1. Un sussulto fa ben sperare quando si procura tre palle break nel quinti game ma si fa recuperare e perde, 4-1, mentre si tocca vistosamente la coscia.

Non c’è nulla da fare, al momento, Jannik perde anche il sesto game ed è sotto 5-1. “Inizia a pensare positivo, Alè”, lo sprona coach Vagnozzi dall’angolo dove siete il team. Si chiude il quarto set, 6-1 Cerundolo, in soli 29 minuti.